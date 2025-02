Una francesa revela el motivo por el cual no habla castellano

Una de las barreras más importantes que existen entre los distintos países del mundo a nivel cultural tiene que ver con el idioma, el cual es una herramienta básica de comunicación en el momento en el que tomas la decisión de visitar otra región que no es aquella en la que has nacido y te has criado.

Sin embargo, y a pesar de que vivimos en un mundo muy globalizado, existen muchas dificultades a la hora de aprender una nueva lengua y, sobre todo, hablarla de forma eficaz cuando se nos presenta la oportunidad por delante. Algo que le sucede a la tiktoker conocida como Manon, quien publicaba un vídeo al respecto que se ha viralizado mucho en las últimas horas.

La cosa es que Manon, de origen francés, reside actualmente en España y se niega a hablar español por un motivo muy concreto. Según las propias palabras de la influencer, hacer esto es algo que le da mucha vergüenza: "Es un idioma que nunca aprendí en la escuela, así que no me siento segura".

Y es que una de las razones de la viralidad de su clip tiene que ver con la honestidad con la que muestra un problema que sufren millones de personas que saben hablar un idioma pero no lo practican por miedo a ser juzgados, cosa que ocurre más a menudo de lo que parece.