Una francesa que reside en España confiesa por qué no habla castellano: "Lo peor es..."

Marcharte a vivir a un país diferente nunca es sencillo. El periodo de adaptación puede ser lento, ya que es difícil asimilar los cambios, conocer una cultura diferente y entablar relación con gente que no conoces.

El idioma también puede convertirse en un reto difícil de superar, puesto que no dominar la lengua de tu nuevo destino dificulta mucho la comunicación con los ciudadanos. No obstante, hay personas que aprenden los conceptos más básicos y prefieren no hablar en público.

Esto es lo que le ha sucedido a Manon, una chica francesa que vive en Madrid. En su cuenta de Tiktok ha revelado las dificultades que ha tenido para grabar su primer vídeo hablando en castellano. A pesar de llevar dos años viviendo en la capital, no ha sido hasta ahora cuando se ha atrevido a dar el paso.

La chica ha relatado que le daba mucha vergüenza hacer TikToks hablando en español por dos razones. "Aún me falta confianza en mí misma en el momento de hablar español, ya que es un idioma que nunca aprendí en la escuela". Esa cuestión le hacía sentirse incómoda y a ir con cautela hasta dominar la lengua con más holgura.

La segunda razón que expone está relacionada con los comentarios ajenos. "Siempre que veo un TikTok de un francés hablando español siempre hay comentarios negativos. Y lo peor es que son comentarios de franceses. Es como que en lugar de apoyarse, se critican gratis".

"Pero ahora eso cambió. Quiero hablar más español en esta cuenta y en mi día a día", ha remachado Manon. Los comentarios en redes sociales pueden ser muy dañinos y hay personas que sufren serios problemas de salud mental. No obstante, la chica ha decidido comenzar a usar el castellano de forma recurrente independientemente de las críticas que pueda recibir.