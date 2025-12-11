Así es Fran Perea: actor, cantante y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

Cada tres días, Pasapalabra renueva su rotación de invitados. Cuatro famosos del mundo del entretenimiento visitan el plató de Antena 3, con la intención de ayudar a los concursantes principales.

Esta temporada, Manu Pascual y Rosa Rodríguez se están disputando el mayor bote de la historia del concurso, cerca de los 2.500.000 millones de euros. Para lograrlo, ambos equipos sumarán la mayor cantidad de segundos posibles para el cronómetro final del Rosco.

Francisco Manuel Perea (Málaga, 1978), popularmente conocido como Fran Perea, es actor, cantante y empresario. Antes de dedicarse al mundo de la interpretación, comenzó el grado de Biología en la Universidad de Málaga.

Sin embargo, acabó abandonando sus estudios para cursar Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Tras acabar su formación, el intérprete se trasladó a Madrid en busca de una oportunidad.

Después de un pequeño papel en 'El comisario', Fran Perea comenzó a ser conocido tras su participación en 'Al salir de clase'. No obstante, saltó a la fama con 'Los Serrano', compartiendo reparto con Antonio Resines, Belén Rueda, Verónica Sánchez, Natalia Sánchez y Víctor Elías, entre otros.

La serie fue un éxito de audiencia en nuestro país, y actualmente sigue en antena. Tras 84 episodios, el malagueño tomó la decisión de dejar la televisión para probar suerte en la gran pantalla.

En su filmografía, Perea ha participado en películas como 'Los Managers' (2006), 'El camino de los ingleses' (2006), 'Las trece rosas' (2007) o 'Balada triste de trompeta' (2010). Mientras, volvió a la pequeña pantalla para participar en distintas series.

Finalmente, el artista andaluz ha compaginado su carrera musical con su trayectoria audiovisual. En su discografía, Fran Perea suma cinco álbumes, siendo el más popular 'La chica de la habitación de al lado', número 2 en las listas de España.