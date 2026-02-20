Las fotos secretas del ex príncipe Andrés: Jugando junto a un niño y una bizarra pelota con un pezón

Esta semana el que fuera el príncipe de Inglaterra, Andrés Mountbatten-Windsor, ha sido llamado a declarar por las autoridades policiales para que declarara en relación con una sospecha de mala conducta en un cargo público por revelar información confidencial cuando era representante del Reino Unido.

A ello se le suma su presunta implicación en el caso Epstein y su amistad con el magnate y depravado sexual norteamericano. De hecho, la investigación sobre el tema sigue en curso y el arresto de los últimos días tendría que ver con ello.

Andrés junto con el niño y la pelota pezón. / TMZ

Ahora han surgido unas imágenes del hermano del rey Carlos III jugando con un niño de muy corta edad en una casa que ha publicado 'TMZ', portal especializado en escándalos de famosos, que cuelgan directamente de los archivos del caso.

Sin embargo, lo más extraño de las fotos no son las escenas en sí, ya que solamente se ve al aristócrata inglés junto al niño y otras donde tan solo aparece el infante con la cara pixelada. Lo bizarro, y más sabiendo su conexión con el depredador, es el objeto con el que ambos pasan el rato y juegan: una pelota con la forma de un pezón que simula un seno femenino.

El niño misterioso jugando con la pelota pezón. / TMZ

Según el portal, las imágenes son del año 2011 en la residencia real en Berkshire del que un día formara parte de la monarquía británica antes de ser expulsado por varios escándalos, como las acusaciones de abuso sexual a una menor, Virginia Giuffre, y su relación con el caso criminal del magnate y posteriores metidas de pata en apariciones públicas.

Lo que no se ha podido hacer todavía es la identificación del niño protagonista, aunque se piensa que no se trata de ningún familiar directo de Andrés.

Andrés junto con el niño en un sofá. / TMZ

Sin embargo, el 'Daily Mail' apunta a una posible relación del menor con Jeffrey Epstein, después de revisar unos documentos del mismo año en el que se tomaron las fotos en el que aparece un correo electrónico de la mujer del expríncipe, Sarah Ferguson, felicitaba al magnate por un bebé secreto.

La detención de Andrés supuso un golpe duro para la Familia Real, pese a que no guarde sus funciones dentro del organigrama monárquico, pues fue la primera detención de un miembro de la realeza inglesa en 350 años. Además, la policía no informó de sus intenciones de llevarse a Andrés y este aseguró que "la ley debe seguir su curso", a falta de ver qué más ocurre próximamente.