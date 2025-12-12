FAMOSOS
Estas fotos de Quique Sánchez Flores con una famosa actriz avivan los rumores de romance
Las cita entre Quique Sánchez Florez y la actriz Blanca Romero fue... ¿romántica?
La revista Lecturas ha desvelado las primeras imágenes de lo que muchos ya ven como la que podría ser una de las parejas sorpresa del año, de llegar a confirmarse su romance: el entrenador Quique Sánchez Flores, de 60 años, y la actriz Blanca Romero, de 49.
Ambos compartieron una velada íntima en Madrid, empezando con una cena en el restaurante Chez Madrid, en la céntrica Plaza de Cánovas del Castillo, seguida de un paseo animado con risas y de un espectáculo de flamenco donde coincidieron con Canales Rivera, familiar del ex de Blanca.
El encuentro que enciende las especulaciones
Estas fotografías junto a Quique Sánchez Flores llegan en un instante delicado para Blanca Romero, preocupada por el estado de salud de su padre. ¿El entrenador habrá brindado un importante respaldo emocional a la actriz?
Semanas antes de que se publicaran las fotografías, Blanca Romero había bromeado en ciertas entrevistas sobre buscar amor "para Navidad, a ver si hay suerte", y ahora publica en redes un mensaje que parece más que sugerente: la vida mejora al lado de quien eleva tus fortalezas en vez de tus dudas.
La expectación mediática alrededor de esta posible pareja amorosa sigue en aumento, y estas apariciones públicas siempre suelen disparar los rumores entre los fans del mundo del cine y del fútbol, al que pertenecen Blanca Romero y Quique Sánchez Flores.
Quique Sánchez Flores dejó su trabajo como entrenador del Sevilla FC en junio de 2024 tras lograr la permanencia del equipo en Primera División. Su contrato original hasta 2025 no se extendió y desde entonces permanece sin equipo.
Con una dilatada carrera que incluye etapas en Getafe, Valencia, Atlético de Madrid y Watford, su última experiencia en Nervión salvó al club de un descenso que hubiese sido tremendamente complicado. Actualmente, el exfutbolista madrileño se muestra abierto a nuevos retos en la élite del fútbol español o internacional.
Blanca Romero ha estado muy presente en el mundo de la televisión, debutando como presentadora en Next Level Chef de Telecinco tras su paso como concursante en MasterChef Celebrity. Además, interpreta a Alicia Hermida en la serie Pura Sangre, entre otros proyectos.
- De ser una mítica actriz y cantante, a verse arruinada: 'He tenido que recurrir a Cáritas
- Juan Antonio Martín, experto en quitar barrigas: 'Este es el tiempo que tienes que caminar para perder un kilo de grasa
- Ibuprofeno o paracetamol: El presidente de la FEFAC, Antoni Torres, indica qué medicamento es mejor cuando la gripe nos fastidia el día
- Jordi Hurtado revela qué pasará con 'Saber y Ganar' tras su jubilación
- Precio del euríbor hoy, 10 de diciembre de 2025: la cuota toca máximos y preocupa a los hipotecados
- Los trabajadores tienen una nueva buena noticia para 2026: Este es el permiso extra que llegará a partir del Año Nuevo
- Iñaki Urdangarín rompe su silencio: 'El primer día en la cárcel fue el peor, no se lo deseo a nadie
- Los hermanos Márquez estrenan los Audi más exclusivos jamás fabricados: ¡solo existen dos!