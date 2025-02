El fotógrafo que captó a la princesa Leonor besándose rompe su silencio: "Vi con mis propios ojos cómo..."

La princesa Leonor, que actualmente está de travesía en el Juan Sebastián Elcano, fue cazada besándose con un joven español en una fiesta celebrada en Salvador de Bahía, Brasil. El programa de Telecinco, 'TardeAR', explicó en exclusiva la noticia de la hija de Felipe VI con imágenes que respaldaban este nuevo amor, aunque en las fotografías no se veía el beso entre ambos.

Después de todo el interés mediático que han generado estas imágenes en la sociedad española, el formato de Telecinco decidió contactar con el fotógrafo que había pillado a la princesa Leonor besándose con este joven que podría ser un guardiamarina a borde del buque escuela de Juan Sebastián Elcano.

El fotógrafo brasileño Fred Pontes explicó cómo capto a la heredera al trono sin darse cuenta en una fiesta de Carnaval en Salvador de Bahía: "Cuando llegué a la fiesta, había muchas parejas besándose, incluso esta pareja. Yo pensé: 'Qué gringos bonitos'. Vi con mis propios ojos cómo ella le besaba en el cogote. Él se giraba y le daba un besito", destapó en 'TardeAR'.

Pontes reveló que un segurata de la hija de Felipe VI intentó bloquear su visión. En ese momento, se dio cuenta de que estaba realizando imágenes de alguien importante, pero no se hubiese imaginado que se trataría de la princesa Leonor. Aparte, confesó que "yo no quería problemas ni peleas y me fui para otro lado".

Los colaboradores del programa se interesaron por cuántos besos se habían dado. "No sé cuántos besos hubo, como yo no sabía que era princesa, pues tampoco me fijé. Yo veía que estaba disfrutando la fiesta. Yo pido perdón al pueblo español, porque yo no sabía quién era ella", confirmó.

Otro testimonio asegura haberlos visto juntos en Pontevedra

En el mismo programa, acudió un fotoperiodista gallego que aseguró haber visto en la localidad de Pontevedra a la hija de Felipe VI con el mismo chico en el pasado mes de octubre.

"Yo la vi en un club de Pontevedra con él. Recuerdo que estaba viendo el partido de fútbol de Madrid contra el Celta que empezó a las 21:00 horas y acabó a las 23:00 horas. Cuando terminó el partido y nos íbamos, al salir tuve que pasar por el centro del local y me la encontré", explicó.

Además, reveló en qué situación se encontraban: "El chico estaba pegado a la pared, justo al lado de la barra. Él apoyado y ella de espaldas, hablándole al oído, muy cerca. Era como si le estuviera comiendo el cuello. Estaba sola con él, bailando con él. No había un grupo de amigos, eran ellos dos".