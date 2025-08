Cómo formar parte del Ronin FC, el equipo de Ibai Llanos: "Inscripciones abiertas"

El anuncio de Ronin FC, el equipo dirigido por Ibai Llanos que competirá este año en cuarta catalana, es una de las noticias que más ha revolucionado las redes sociales en las últimas horas. Hace unos meses que el 'streamer' avisó que esta idea estaba cerca de hacerse realidad, pero el repentino comunicado ha pillado por sorpresa a muchos.

La creación de este nuevo club de fútbol ha puesto sobre la mesa un gran número de preguntas. Ni 24 horas después, el mismo Ibai se ha sentado frente a la cámara a responder algunas de ellas a través de un vídeo que ha publicado en la nueva cuenta de 'Youtube' del equipo.

A lo largo de la explicación ha tratado varios temas, como el significado del nombre, el motivo por el que han elegido la cuarta categoría catalana o por qué ha empezado de cero pudiendo comprar un equipo de un nivel superior. Finalmente, ha llegado la respuesta a la cuestión más ansiada: cuántas plazas quedan libres en la plantilla de Ronin FC.

Para empezar, el creador de contenido ha querido dejar claro que quiere que Ronin y Porcinos sigan caminos completamente separados, motivo por el que ha elegido un nombre y un escudo que define como más "serios". De hecho, asegura que tiene mucha más relación con KOI, el equipo de e-sports fundado por él mismo.

Por otro lado, ha justificado la elección de la liga catalana por la facilidad de movilidad que le supondrá, ya que él vive en Barcelona y, por tanto, el campo en el que jugarán se encuentra a tan solo 10 minutos de su casa.

En cuanto a ¿por qué no ha comprado un equipo? No tiene ninguna duda: "Obviamente yo tenía la capacidad, y se han ofrecido equipos de primera y segunda catalana, para que yo haga un acuerdo con ellos y empiece a competir bajo su nombre. Pero yo sinceramente me sentía totalmente incómodo entrando en un barrio, en un pueblo o en una ciudad que a mí no me corresponde o que no me pertenece", ha asegurado delante de cámara.

Además, explica que ya hay quienes le critican por empezar en cuarta catalana: "Pero sé que me hubiesen criticado todavía más si yo hubiese comprado la plaza de un equipo de primera catalana y hubiese quitado a ese equipo de pueblo de su liga para jugar yo", zanja.

"Inscripciones abiertas": requisitos

Finalmente, el 'streamer' ha revelado cuántas plazas quedan libres en la plantilla del equipo: por ahora, cuentan con 10 futbolistas pero faltan otros 10 jugadores para completarla. Jugadores que elegirá entre sus seguidores, quienes deberán de presentarse a unas pruebas para poder conseguir un puesto en Ronin FC.

Eso sí, Ibai tiene claro el principal requisito: los jugadores deberán de tener "el nivel suficiente para poder competir los próximos 2 o 3 años y que más o menos toda la base del equipo sea la misma", asegura, a lo que añade: "Siempre se puede hacer algún cambio que otro, pero me gustaría que el equipo fuera más o menos el mismo de aquí a los próximos 3 o 4 años".

Dónde ver los partidos de Ronin CF

Para aquellos que quieran formar parte del equipo como parte de la afición, el creador de contenido ha revelado que se los partidos se podrán seguir a través del canal de 'Youtube' de Ronin FC. Tal como ha especificado, los grabará, los comentará y después publicará un resumen de entre 25 a 40 minutos.

También ha anunciado la fecha en que Ronin FC se batirá en su primer duelo en el campo: el próximo 21 de septiembre a las 12:00 horas.