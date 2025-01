Formaba parte de 'El canto del loco' y revela el estado actual de la banda

Es evidente que la disolución de 'El canto del loco' allá por el año 2010 se debió, principalmente, a problemas entre Dani Martín y David Otero. Se ha dicho mucho acerca de una relación muy compleja entre ambos cantantes, e incluso ambos han dejado caer que el otro fue el responsable de la situación. Y por primera vez en mucho tiempo, Dani Martín se ha referido al conflicto entre primos que surgió. Lo ha hecho a través de una entrevista con el periodista Iñako Díaz Guerra, quien ha ofrecido algunos detalles en 'Y ahora Sonsoles'.

El periodista asegura que "no tienen ninguna relación, no se habla. No hay comunicación de ningún tipo", destacando que el conflicto va más allá de lo meramente profesional. A Dani Martín no le gustó para nada que su primo, David Otero, publicase un álbum de versiones de 'El canto del loco' sin consultarlo con él previamente.

"Dani está en una posición de poder. Quizá ese mensaje hacia David lo podría haber medido más", expone Iñako Díaz Guerra en esta participación en el programa de Antena 3 en la que ha sorprendido con esta revelación.

Razón no le falta. Como dice el periodista, Martín "llena estadios y celebra el éxito de su último disco", mientras que Otero "actúa en salas más pequeñas".

En cuanto a Otero, es más complicado encontrar en la hemeroteca declaraciones en referencia a un conflicto que está lejos de llegar a su final.