Florencia Luna, arquitecta: "La cocina es la parte de la casa que más problemas da a los jubilados a partir de los 70 años"

A medida que pasan los años, algunas zonas de tu casa pueden convertirse en un riesgo para la salud y para la autonomía, sobre todo cuando seas una persona mayor con problemas de accesibilidad y movilidad.

Si bien es cierto que muchas veces toda la atención se centra en el cuarto de baño, la arquitecta Florencia Luna asegura que la cocina es una de las estancias que más problemas genera a partir de los 70 años.

La especialista explica que este espacio reúne varios factores de riesgo, como superficies resbaladizas, objetos pesados, muebles poco accesibles y una iluminación que, en muchos hogares, no está adaptada a las necesidades visuales propias del envejecimiento.

Según la arquitecta, una cocina mal diseñada obliga a realizar movimientos incómodos, como agacharse constantemente o alcanzar objetos situados a demasiada altura. Además, la presencia de agua, grasa o pequeños desniveles aumenta considerablemente el riesgo de sufrir caídas.

Jubilados cocina / Sport.es

Para reducir estos peligros, Luna recomienda introducir cambios sencillos que no requieren grandes reformas ni elevadas inversiones económicas. Uno de los más efectivos consiste en sustituir los armarios bajos con puertas por cajones extraíbles, ya que permiten acceder a los utensilios sin necesidad de agacharse.

La iluminación también juega un papel fundamental. La experta aconseja instalar una luz general potente y reforzar las zonas de trabajo, como la encimera o la zona de cocción, para mejorar la visibilidad y evitar accidentes domésticos.

Otro aspecto importante es mantener los objetos de uso diario siempre al alcance de la mano y eliminar alfombras sueltas o cualquier elemento que pueda provocar tropiezos en las zonas de paso.

Además, recomienda instalar superficies antideslizantes, apostar por electrodomésticos sencillos de utilizar y, si la cocina funciona con gas, incorporar detectores de humo que permitan reaccionar rápidamente ante una emergencia.