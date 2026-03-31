Quién es Flipy: cómico, guionista, productor y nuevo invitado de Pasapalabra

Desde su estreno, Pasapalabra es uno de los concursos con más audiencia de la televisión española. El formato mantiene su esencia, combinando cultura y entretenimiento en cada prueba, con Roberto Leal al frente del programa.

Como es habitual, el programa de Antena 3 recibe a cuatro famosos para participar en las pruebas. Los invitados tienen el objetivo de ayudar a los concursantes principales, intentando conseguir el mayor número de segundos posible para 'El Rosco'.

Enrique Domingo (Madrid, 1972), popularmente conocido como Flipy ha trabajado en la industria audiovisual desde los inicios de su trayectoria profesional. Durante su carrera, ha trabajado como guionista, cómico y productor de varios programas de televisión.

El humorista comenzó en Paramount Comedy, siendo galardonado como Mejor Cómico en 2021. Posteriormente, Flipy viajó hasta Estados Unidos para actuar en el Gotham Comedy Club de Nueva York. Además, también apareció en el programa argentino 'Showmatch'.

Enrique Domingo, mejor conocido como 'Flipy' dada su participación en El Hormiguero / Vanitatis

En España, el cómico colaboró en 'La Gran Evasión' (ETB), 'Showmatch' (Antena 3), 'Paco y Veva' (TVE), 'La Azotea de Wyoming' (TVE). No obstante, saltó a la fama tras escribir e interpretar el personaje de 'El Científico Loco' en 'El Hormiguero' (Cuatro), de Pablo Motos.

Después del éxito del programa, el productor interpretó el papel principal de la película 'Campamento Flipy'. El reparto estaba formado por actores como Pedro Reyes, Carlos Areces, Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Pablo Carbonell, Rosario Pardo y Eloi Yebra.

Actualmente, Flipy es Director de Contenidos de la productora audiovisual 100 Balas, creada por él mismo junto a Rafa Parbus y David Troncoso. Además, ha actuado como actor de doblaje en 'Lluvia de albóndigas' (2009) y 'Toy Story 3' (2010).

Por último, el guionista ha ejercido como productor ejecutivo de 'La hora de José Mota', 'Muchachada Nui', 'Museo Coconut', 'Involución', 'Se hace saber', 'Chiringuito de Pepe' y 'Olmos y Robles', entre otros.