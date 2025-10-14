"Vais a flipar": el nuevo mensaje de La Oreja de Van Gogh sobre el posible regreso de Amaia Montero

Han pasado ya unos meses desde que comenzó el último culebrón relacionado con La Oreja de Van Gogh con respecto a la posible vuelta de Amaia Montero, dejando a los fans en vilo en relación a esto último.

No obstante, la banda de música parece más decidida que nunca a poner fin a todos los rumores con unas declaraciones que prometen no dejar indiferente a nadie.

En este caso en concreto, la propia banda de música ha hecho un movimiento en redes sociales que ha disparado todo tipo de teorías por parte de los fans, comenzando por borrar el mensaje de despedida que dedicaron a Leire Martínez hace unos meses.

Y es que hace nada han subido una nueva publicación en la que aparece una imagen en blanco acompañada del siguiente mensaje: "Solo juntos tiene sentido", lo cual apunta al posible regreso de Amaia Montero.

Además, hay que recordar que esto último ha sido filtrado ya en otros programas del corazón como, por ejemplo, el de Javi Hoyos en La 1 donde este aseguraba que "íbamos a flipar pronto" con un futuro mensaje de la banda.

Por otro lado, hay que resaltar que este movimiento por parte de La Oreja de Van Gogh habría generado una gran división de opiniones en comunidad, donde hay fans que se muestran molestos con esta posibilidad.

"Un año sin decir nada y luego borran el comunicado sobre Leire. Como criminal que vuelve a la escena del crimen a borrar la evidencia", señalaba una fan en una respuesta a la ya mencionada publicación de Instagram de la banda.

Al margen de esto, ya solo queda ver en qué consiste exactamente este nuevo anuncio de La Oreja de Van Gogh y si, finalmente, esto supone el fin al culebrón de Amaia Montero y Leire Martínez.