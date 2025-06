La sinceridad de una española en First Dates con un italiano: "Me gustan los guiris porque estoy cansada de comer de mi alrededor"

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

Durante la entrevista, una de las parejas más destacadas fue la de Eva (26 años) y Gregorio (27 años). Los dos solteros, ella española y él italiano, tuvieron un flechazo desde el primer instante que se vieron. "Es una criatura maravillosa, es fantástica", decía Gregorio, que vive en Las Palmas pero proviene del norte de Italia. Por parte de Eva, su mirada lo decía todo. "Físicamente lo veo atractivo, me gusta", decía.

Gregorio, participante en First Dates / Xavi Espinosa | SPORT

Gregorio tiene ganas de conocer a una nueva chica. Eva, también. La ilusión invadía los platos del programa. Y es que al principio de cualquier aventura, la chispa sale sola: "Cuando te gusta un chico, te genera ilusión. Estoy expectante", decía.

Sobre el sexo, Gregorio fue cauteloso. "Soy tímido en el sexo. Solo trato de ser lo más romántico, suave", dice. Ella respondió: "Creo que es muy sumiso", afirmaba entre risas.

Lo más sorprendente fue la confesión de Eva, que está cansada de estar con españoles. Para ella, es el momento de probar con nuevas cosas y adentrarse en una nueva aventura: "Me gustan los guiris porque estoy cansada de comer de mi alrededor", decía con una sonrisa.

Eva tocando el saxophone en First Dates / Xavi Espinosa | SPORT

Al terminar, Eva se levantó a tocar el saxophone. Sorprendió a Gregorio que se quedó paralizado. El norte de Italia parece ser que engancha y enamora fácil.

Cuando Carlos Sobera retiró los platos y los mandó a la escena final de la declaración, sucedió lo más inesperado. Gregorio, cuando fue preguntado por una segunda cita, dijo lo siguiente: "Sí quiero, porque es una persona que estaba buscando toda la vida. Tuve que irme a la otra parte del mundo a conocerla", decía Gregorio, muy ilusionado.

Sin embargo, algo se torció. "Me parece una persona super carismática, pero lo querría como amigo. No vi química", dijo Eva. La cara de Gregorio lo decía todo. Otra vez será...