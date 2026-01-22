FITUR Lingua anuncia un récord del turismo idiomático en España con 177.576 estudiantes en 2025, un 12,7% más

Los participantes en la sexta edición de FITUR Lingua, la sección organizada por FITUR en colaboración con FEDELE (Federación Española de Escuelas de Español como Lengua Extranjera), que se ha celebrado hoy en el marco de la Feria Internacional de Turismo, en IFEMA MADRID, han dado a conocer un avance de los resultados del Informe Sectorial de FEDELE, que señala que en 2025 se contabilizaron 177.576 alumnos de español en centros federados en nuestro país, lo que representa un 12,77% más que en 2024. Además, durante la jornada, diversos expertos analizaron el papel de la lengua como efecto multiplicador del turismo, y factor determinante en la experiencia cultural y educativa para los destinos.

Los ponentes de FITUR Lingua pusieron en valor el nuevo perfil del turista idiomático y cómo han evolucionado los intereses, expectativas y comportamientos del alumnado internacional. A partir de los primeros datos del informe de FEDELE y del estudio del estudiante ELE en España elaborado junto a la Universidad de Sevilla, se expuso la situación actual del turismo idiomático y los factores que influyen en la elección de destino.

Daniel Escalona, director de Marketing de FEDELE, señaló que los más de 177.000 alumnos de español en centros federados en 2025 suponen “un récord en turismo idiomático en España, con una media de 1.585 estudiantes por centro”. El mayor número de alumnos proceden de Italia, seguida de Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Polonia, Países Bajos y Marruecos. “La media de su estancia en nuestro país es de 4,6 semanas por estudiante, y la huella económica que dejaron asciende a 475 millones de euros”. Por su parte, Begoña Llovet, vicepresidenta de FEDELE, destacó también la importancia de estos datos y planteó la necesidad de “crear programas y productos diferenciados para un alumno más exigente que busca una experiencia más auténtica del país”.

Por su parte, Paolo Barilari, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Consultores de Educación (FELCA), aseguró que “España siempre ha sido un país muy atractivo para los italianos”; y advirtió que “con el fin de atraer aún más estudiantes, las escuelas tenemos que vender la experiencia total del idioma para conocer en profundidad a la gente y la cultura de las ciudades”.

Necesidades de alojamiento

Otro estudio desarrollado por EDUSPAIN e ICEX España Exportación e Inversiones sobre “El impacto de inmobiliario en la atracción de estudiantes internacionales” abordó cómo el sector de la propiedad afecta al posicionamiento de España a la hora de atraer alumnos del exterior. Bárbara García, coautora del estudio, aclaró que “se requieren medidas en alojamiento de estudiantes internacionales para asegurar que España continúe siendo un destino educativo preferente”. Mientras que Cristina Grasset, directora de Spain Education Programs, afirmó que “un alojamiento adecuado afecta a la integración cultural, el estrés y el rendimiento académico”; y añadió que “la pérdida de alumnos internacionales supone un gran impacto económico y afecta también a la comunidad educativa nacional”.

En otro momento del evento, se mostraron nuevas experiencias educativas y turísticas que potencian la calidad de los destinos, en un acto en el que participaron la Asociación Española de Empresas Promotoras de Cursos de Idiomas en el Extranjero (ASEPROCE), ASILS, Groupement FLE y Cooltourspain. Y, por otra parte, se habló de la colaboración internacional como pilar fundamental para el efecto multiplicador del turismo, donde se destacaron la importancia de las alianzas y la cooperación internacional en la promoción del español en el extranjero.

Colaboración público-privada

En este espacio, se mostraron iniciativas impulsadas por entidades como TURESPAÑA, la Dirección General del Español en el Mundo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, o el Instituto Cervantes, que trabajan en la promoción del idioma y en la movilidad académica. Cristina Gozalo, jefa de área MICE y Productos Turísticos de Turespaña, puso el énfasis en “la importancia de la colaboración público-privada en el turismo idiomático con el fin de potenciar el conocimiento del español y su difusión”. Mientras que Mónica Colomer, directora general del Español en el Mundo, hizo un repaso de todas las dimensiones del español (traducción, inteligencia artificial, legislación…) y explicó “cómo todas ellas influyen en el conocimiento y cómo sirven de incentivo para el estudio del español en nuestro país”.

La jornada concluyó con un espacio de reflexión conjunto en el que representantes de distintos destinos y entidades debatieron sobre las nuevas estrategias que se deben crear como escuelas, regiones y profesionales del sector. Durante la mesa, se entrevistaron a diferentes entidades regionales que albergaron la Semana del Español, el principal evento de FEDELE, y se expusieron las estrategias en términos de turismo idiomático también desde el ámbito local y regional. Finalmente, se celebraron también distintas dinámicas de networking orientadas a fomentar el intercambio de conocimientos y la creación de sinergias.