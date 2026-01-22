Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FITUR LGBT+ manifiesta la diversidad y la inclusión como motor de desarrollo para el turismo

A lo largo de sus jornadas, la sección visibilizó destinos e iniciativas ligadas al turismo diverso

La décimo sexta edición de FITUR LGBT+, organizada por FITUR en colaboración con JN Global Project, se celebró en el marco de la Feria Internacional de Turismo como el encuentro profesional clave en el que se presentaron destinos inclusivos, iniciativas y actividades vinculadas al turismo diverso. Bajo el lema Mucho más que turismo’ / ‘Beyond Tourism’, las jornadas profesionales evidenciaron el papel de la diversidad, la inclusión y la seguridad como ejes estratégicos de la promoción turística, así como el compromiso institucional y empresarial con un modelo de turismo abierto, responsable y alineado con los derechos.

La inauguración comenzó con la entrega del Premio FITUR LGBT+ 2026 que en esta edición se entregó al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid, en reconocimiento a su labor en favor de la inclusión y la diversidad. En este sentido, Héctor Coronel, director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, destacó que “hablar de diversidad y de inclusión no debe ser algo ajeno ni extraordinario, sino incorporarse de forma sistemática y automática a nuestro concepto de vida”. Por su parte, Luis Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, señaló que Madrid figura, según distintos rankings recientes, como la región española más comprometida con la comunidad LGBTI+.

Miguel Sanz, director general de Turespaña, ofreció una visión estratégica sobre el liderazgo de España destacando que “no hay mejor política turística para el segmento LGBT+ que aquellas que equiparan los derechos de las personas LGBTI+ con los del resto de los ciudadanos”.

Junto a ello, José Sánchez, gerente internacional de FITUR, reafirmó el compromiso del IFEMA MADRID con estos valores, definiendo FITUR LGBT+ como “un espacio profesional de encuentro, diálogo y acción que promueve un turismo abierto, seguro y acogedor”. Finalmente, en este acto, Gemma Juncá, directora de marca de Iberia, ratificó la apuesta del sector privado por dotar de contenido real a la diversidad más allá del marketing.

