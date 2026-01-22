FITUR Experience desvela que los viajes de cultura, historia y patrimonio son las experiencias más demandadas por los viajeros

Los tours de cultura, historia y patrimonio continúan siendo las principales experiencias que buscan las personas que reservan viajes por España, según los expertos que han participado hoy en FITUR Experience, la nueva sección de la Feria Internacional de Turismo, organizada en colaboración con Viator, empresa de Tripadvisor, que ha visibilizado la relevancia que está adquiriendo el turismo de experiencias en nuestro país. Además, los ponentes han señalado que entre las experiencias en auge se encuentran las relacionadas con actividades al aire libre, vida nocturna, compras, excusiones culturales, teatro y música.

FITUR Experience, que se ha desarrollado en el Pabellón del Conocimiento, el nuevo hub donde se concentran los contenidos de innovación, digitalización y tendencias de la industria turística, analizó la comercialización y visibilidad de las experiencias.

Tyler Jacobs, Viator Regional Manager Spain, aseguró que “en 2025 España tuvo mucho atractivo para los viajeros que buscaban experiencias de todo tipo. Además de las culturales, entre las cada vez más demandadas, se refirió a “actividades al aire libre, vida nocturna y compras”; y destacó la tendencia hacia una diversificación que engloba ámbitos tan diversos como “clases y talleres gastronómicos, parques acuáticos, jazz o diversión en la playa”. Asimismo, advirtió que “los viajeros están buscando variedad y quieren establecer un balance entre diversión y entretenimiento con cultura local”; y añadió que “las agencias y operadores deben comprender cómo es la demanda, ofrecer productos de calidad y estudiar adecuadamente el precio que ponen a cada experiencia”.

Flexibilidad en la contratación

Sila Cameselle Vila, Director, Destination Specialists and Key Accounts, destacó “la creciente importancia de las reservas de viajes a través del teléfono móvil, que no solo se producen por comodidad sino también por su rapidez, con un crecimiento del 96% desde 2019”. Según esta experta, “las agencias de viajes deben tener en cuenta esta tendencia, así como la necesidad de flexibilidad y disponibilidad en la contratación de los viajes para satisfacer las necesidades de los clientes”.

Asimismo, Cameselle puso el acento en la relevancia que tiene la fidelidad de los clientes para las plataformas online. Y, por otra parte, afirmó que “muchos de ellos planifican sus viajes en torno a eventos importantes, mientras que otros buscan experiencias de lujo, privadas y exclusivas, aunque a un precio no demasiado altos”. Finalmente, destacó también “las experiencias de aventura en el exterior y la conexión con la naturaleza como un sector en auge, que está creciendo mucho, por lo que los operadores deberían plantearse cómo incentivar aún más a sus clientes para que se embarquen en ellos”.

Mónica Núñez, Senior Destination Manager, advirtió que “no todos los viajeros son iguales ni reservan por el mismo canal, por lo que es importante conocerlos de forma personalizada para maximizar la rentabilidad de los productos ofrecidos”. Por su parte, Irene Orozco, Destination Manager, dio algunas claves para mejorar la propuesta de las agencias de viajes online, entre ellas “que la información que aparecen en la web sea clara y que se cuiden mucho las fotos, ya que constituyen un elemento clave para reflejar la experiencia ofrecida”.

Noticias relacionadas

La industria de las experiencias

La jornada acogió también una mesa redonda sobre la industria de las experiencias, moderada por Mark Bolan, Associate Director Destination Management de Viator. Vitor Bezerra, Head of Sales de Living Tour, explicó que “en nuestra compañía tenemos una amplia gama de productos de calidad, con distintos objetivos, para satisfacer las necesidades de experiencias de todos los clientes”. Carlos Pérez Cádiz, CEO y cofundador de Naturanda destacó la importancia de “la disponibilidad, las reseñas y los precios como elementos claves en el sector”, y advirtió de que “es importante evitar las cancelaciones de tours”. Mientras que José Arozarena, CEO de Amigo Tours, aseguró que “los clientes hablan por sí mismos de la compañía a través de la experiencia que han tenido con ella”; y apuntó también como factores de relevancia “la disponibilidad de la oferta en tiempo real, los precios dinámicos y las reseñas”.