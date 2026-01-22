FITUR Cruises analiza la evolución del turismo de cruceros y los nuevos modelos de experiencia en el sector

FITUR Cruises, organizada por IFEMA MADRID en colaboración con el magazine online Cruceroadicto.com, celebra su quinto aniversario como el espacio de referencia para el análisis y el debate profesional en torno a la industria de los cruceros. Inaugurada ayer en el marco de la Feria Internacional de Turismo, FITUR Cruises reúne durante las jornadas profesionales a navieras, expertos y agentes del sector para abordar la evolución del mercado, el perfil del viajero y los nuevos modelos de experiencia a ordo.

En este sentido, el espacio Cruise Campus acogió un amplio programa de charlas con una destacada asistencia de expertos, que han explicado las futuras tendencias del sector. Por primera vez, la programación ha acogido mesas redondas con directivos de navieras y representantes del mercado hispano, además de ponencias dedicadas a la inteligencia artificial aplicada a los cruceros, las experiencias premium, lujo y fluviales, la oferta de producto para 2026 y las claves de la comercialización de estos productos, con actividades de networking orientadas a reforzar las relaciones profesionales.

Tendencias de los cruceristas en 2026

Jesús García, fundador y editor de Cruceroadicto.com, compartió datos clave sobre la evolución del sector, que prevé superar globalmente los 38 millones de cruceristas en 2026, con el viajero como eje central de la industria. Según los datos expuestos, el perfil del crucerista de 2026 será más informado, digital y exigente, con mayor sensibilidad al precio real de la experiencia y una planificación más anticipada de sus viajes, con las temporadas 2026-2027 ya activas. En este contexto, el 18 % de los cruceristas cuenta ya con al menos un crucero reservado para 2026.

En cuanto a preferencias, se señaló que el destino continúa siendo el principal factor de decisión, por delante del barco o la naviera. Los cruceristas valoran especialmente la relación calidad-precio, el servicio a bordo, los itinerarios y los barcos de tamaño medio, preferidos por el 41 %, frente a los megaships. Asimismo, cobra relevancia la demanda de experiencias más inmersivas en destino, con mayor tiempo en puerto, y el auge de cruceros cortos de 3 a 5 noches, orientados a nuevos públicos.

Los datos arrojaron también un comportamiento cada vez menos ligado a la fidelidad de marca: el 82% de los cruceristas se muestra fiel a la experiencia y no a una naviera concreta, y dos de cada tres cambian de compañía o barco en cada viaje. En el proceso de reserva, el 50 % continúa confiando en agencias de viajes tradicionales o especializadas, mientras crecen las reservas directas en web oficial y las realizadas a bordo. Entre las principales preocupaciones del sector, destacó el aumento de los precios finales, la percepción de una menor calidad en algunas navieras y las carencias en el servicio postventa, factores que influyen en la repetición de la experiencia.

La industria crucerista de la mano de directivos de navieras y representantes

Por primera vez, FITUR Cruises acogió dos mesas redondas con profesionales de primer nivel pertenecientes a diferentes navieras. Moderadas por Andrea Baigorria, CEO y fundadora de The Tourism Lab, abordaron el papel del barco como destino, la innovación, el entretenimiento y la personalización de la experiencia. En este contexto, Eva Sanchidrián, (Mundomar Cruceros), destacó que “el barco se ha convertido en una experiencia en sí misma”, mientras que Jorge Serrano (Costa Cruceros), subrayó que “el crucero funciona como un resort flotante, más allá del itinerario”. Por su parte, Gustavo Yacobucci (Scenic & Emerald Cruises), destacó la exclusividad y la privacidad, comparando la naviera con “experiencias de un hotel boutique”.

La segunda mesa se centró en la relevancia de los destinos, la inmersión cultural y las experiencias exclusivas, con la participación de José Antonio de los Reyes, (Baluma Cruises) Marco Gil Díaz, (AmaWaterways), y Sonia López Corrales (Norwegian Cruise Line). Los ponentes coincidieron en que el viajero busca cada vez más experiencias auténticas, mayor tiempo en puerto y propuestas diferenciales que refuercen la conexión con el destino, especialmente en el ámbito del crucero fluvial y premium.

En la última sesión de la mañana el subdirector ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Jorge I. Pérez, puso de manifiesto todos los atractivos que la isla tiene tanto para el crucerista como para las propias líneas de cruceros. Asimismo, la segunda jornada contó también con una de las fiestas que se viven a bordo de los barcos de Virgin Voyages.

Ganadores de la cuarta edición de los Premios Cruceroadicto FITUR Cruises entregó IV Premios Cruceroadicto 2025, los galardones del sector de los cruceros decididos íntegramente por la comunidad de viajeros de habla hispana y avalados por el sello AENOR. La edición de 2025 ha registrado un récord de participación, en una votación que reconoció a la mejor naviera, el mejor barco y el mejor puerto del año 2025, además de distintas subcategorías. - Mejor Naviera Familiar: MSC Cruceros - Mejor Naviera Premium: Celebrity Cruises - Mejor Naviera Upper Premium: Croisieurope - Mejor Barco de Naviera Familiar: MSC Euribia - Mejor Barco de Naviera Premium: Celebrity Infinity - Mejor Barco de Naviera Upper Premium: Queen Victoria - Mejor Barco de Naviera Fluvial: Emerald Star - Mejor Puerto Base (Global): Barcelona, España - Mejor Puerto de Escala (Global): La Valeta, Malta - Mejor Puerto en Asia: Singapur - Mejor Puerto en Atlántico Europa: Reikiavik, Islandia - Mejor Puerto en Caribe: San Juan, Puerto Rico - Mejor Puerto en Mediterráneo: Barcelona, España - Mejor Puerto en Norte de Europa: Copenhague, Dinamarca - Mejor Puerto en Norteamérica: Miami, Estados Unidos - Mejor Puerto en Oceanía: Sídney, Australia - Mejor Puerto en Oriente Medio: Dubái, Emiratos Árabes Unido - Mejor Puerto en Sudamérica: Buenos Aires, Argentina

Fin de semana con actividades para descubrir el mundo del crucero

Durante el fin de semana, FITUR Cruises abre programación al viajero, con actividades orientadas a acercar el mundo del crucero. A través Cruise Campus, el público general también podrá asistir a charlas especializadas para descubrir las novedades del sector. En Café & Cruceros, concebidos como reuniones informales entre viajeros, será un espacio para compartir experiencias enriquecedoras entre viajeros.

Asimismo, vuelve el popular Cruise Scavenger Hunt patrocinada por Descubre Puerto Rico, en el que los visitantes a recorren los pabellones de FITUR siguiendo un itinerario de escalas vinculadas al mundo del crucero con premios como grandes viajes, visitas o cheques para excursiones.