Fitness Park llega a los 100 clubes en España y desembarca por primera vez en Baleares

Fitness Park España ha alcanzado los 100 clubes en el país, un hito que confirma el ritmo de crecimiento que la marca viene marcando desde su llegada a España en 2020. La cadena, reconocida por su equipamiento de primer nivel y sus cuotas smart price, ha cerrado este objetivo con la apertura de un nuevo centro en Palma de Mallorca, lo que supone también su desembarco en las Islas Baleares.

El dato que mejor resume el momento de la marca es el del propio ritmo de apertura de centros. Fitness Park arrancó 2026 con 79 clubes y ha llegado a los 100 en solo siete meses, lo que representa un incremento del 27% en su red. Actualmente, la compañía tiene presencia en más de 50 municipios repartidos en 17 comunidades autónomas.

Stéphane Miras y Édouard Texte, Máster Franquiciados en Fitness Park España, han valorado así el momento de la marca: "Alcanzar los 100 clubes en España refleja la solidez de nuestro plan de expansión y, sobre todo, el esfuerzo de todos los equipos que lo hacen posible. Nuestra prioridad ha sido crecer manteniendo un estándar exigente en cada apertura".

El nuevo club de Palma de Mallorca, ubicado en la calle Aragó, cuenta con 1.500 metros cuadrados y reúne zonas específicas de musculación libre y guiada, cardio, cross training y powerlifting, además de espacios de recuperación. El equipamiento incluye marcas como Technogym, Eleiko, Hammer Strength, gym80 y Nike Strength, y estrena una nueva jaula de cross training de BLK BOX pensada para ampliar las posibilidades de entrenamiento de los socios.

Desde la dirección general de la compañía, Pedro Gomes y Frédéric Conquet apuntan hacia dónde va la marca a partir de ahora: "Este hito nos impulsa a seguir. Tenemos la convicción de que Fitness Park aún tiene mucho recorrido en España y vamos a mantener la misma intensidad: más clubes, más ciudades y la misma exigencia por ofrecer la mejor experiencia posible".

Coincidiendo con este hito, Fitness Park ha lanzado también una nueva versión de su aplicación, que da un paso más en la experiencia del socio fuera de las instalaciones. La app incorpora rutinas personalizadas generadas mediante inteligencia artificial, adaptadas a la edad, el nivel y el objetivo de cada usuario, junto a programas de entrenamiento semanales y más de 250 contenidos para entrenar desde el primer día.

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Fitness Park nació en Francia con el propósito de democratizar el acceso a un fitness de calidad, y desde su desembarco en España en 2020 ha multiplicado su presencia en el país. Sus clubes abren de 6:00 a 1:00 los 365 días del año, un horario que se ha convertido en una de las señas de identidad de la marca junto a su apuesta por el equipamiento de alto rendimiento.