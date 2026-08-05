Un fisioterapeuta explica por qué no hay que usar chanclas en verano: "El pie no está preparado y los músculos se irritan"

En verano, es muy habitual que los españoles utilicen chanclas al salir a la calle, ir a la playa o simplemente estar en casa. Es, al fin y al cabo, el calzado más fresco que hay. Pero también es uno que puede causarnos problemas en los pies.

Por qué te duelen los pies cuando caminas demasiado con chanclas

Olivier Lou, fisioterapeuta, ha hablado acerca de por qué nuestros pies sufren usando chanclas. El problema no depende únicamente de que las chanclas sean mejores o peores. Incluso un modelo de cierta calidad puede resultar poco apropiado para recorrer largas distancias, especialmente si apenas sujeta el pie o carece de amortiguación y soporte.

El experto comenta que sí, usar chanclas para ir a la playa o la piscina es una buena idea. Al fin y al cabo, la mayor parte del tiempo estaremos descalzos, así que entre desplazamientos no debería haber tiempo suficiente para que nuestro pie se resienta.

Dicho esto, lo que sí considera que ya no es tan buena idea es ponerse unas chanclas y salir a la calle a andar 10 kilómetros. Haciendo eso solo vamos a conseguir una cosa: que se irriten los músculos de nuestros pies.

Olivier insiste así en que el problema no es tanto la chancla como la preparación de nuestros pies. Si no tenemos unos pies fortalecidos, salir a andar largas distancias con chanclas acabará provocando que la musculatura se resienta.

Las chanclas no están aconsejadas como calzado habitual en verano / Freepik

"El estar de pie en una suela plana no es el problema", asegura Olivier, sino el sobreuso que se le dé. Por eso, compara de nuevo con ir a la piscina en chanclas: una cosa es andar diez minutos con ellas y otra una hora entera.

Es decir, el fisioterapeuta argumenta que la chancla simplemente no es un calzado que esté hecho para caminar; está hecha para tener el pie fresco en actividades que no requieren de un constante ejercicio por parte de nuestros pies.

Siempre se deben llevar chanclas en zonas comunes con humedad. / Freestockcenter. Freepik.

Cuanto más tiempo caminemos con unas chanclas planas y sin sujeción, más probable será que aparezcan cansancio, molestias en la planta, rozaduras o dolor en el talón. No existe un límite exacto aplicable a todo el mundo, ya que depende tanto del calzado como del terreno y la condición de cada persona.

Además, expertos como el doctor Álvaro Iborra comentan que usar chanclas cada día de forma prolongada puede acabar derivando en lesiones serias, como una fascitis plantar o una tendinitis.

Por lo tanto, lo que hay que comprender es que no es que no se pueda usar chanclas en verano. Después de todo, es el calzado más recomendado para playa o piscina. Pero sí hay que ir con cuidado con el uso excesivo de las mismas y las consecuencias que ello puede acabar teniendo para los pies.