Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FinalissimaLesión LewandowskiPedriDónde ver Betis - SevillaGirona - CeltaClasificación LaLigaMarc MárquezGrada AnimacióAlexia Putellas - GoyaLahm La MasiaPichichi LaLigaPróximo partido BarcelonaDiego Costa SimeonePróxima carrera MotoGPReal Madrid - GetafeCuadro Champions octavosHorarios octavos ChampionsElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Camp NouJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

Salud

Un fisio revela qué músculos entrenar a partir de la tercera edad: Sella tu longevidad

Will Harlow, fisioterapeuta, explica la importancia de identificar los puntos débiles del cuerpo y solidificarlos con ejercicio al envejecer

Will Harlow, sobre mejorar la masa muscular para aumentar la longevidad.

Will Harlow, sobre mejorar la masa muscular para aumentar la longevidad. / Centro de Investigación Ageingnomics

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Conforme avanza el tiempo, el cuerpo humano va perdiendo facultades, especialmente tras superar la barrera de 60 años debido a la sarcopenia, que es la pérdida progresiva y generalizada de masa, fuerza y funcionalidad muscular esquelética asociada al envejecimiento.

A partir de esta premisa, Will Harlow, fisioterapeuta, se dedica a ayudar a los adultos mayores a mejorar su fuerza y músculos, explicando que en tal etapa de la vida se empieza a experimentar un debilitamiento de grupos musculares específicos que son muy importantes.

Así, pues, el primer paso de relevancia es identificar qué músculos experimentan esa deterioración más rápido, para proceder a aprender los ejercicios específicos que les ayudarán a reconstruir activamente su fuerza y reforzar su longevidad.

Personas mayores haciendo ejercicios con mancuernas ligeras.

Personas mayores haciendo ejercicios con mancuernas ligeras. / ·

En este contexto, Harlow señala lo indispensables que son los glúteos, pues son el soporte estructural del cuerpo junto al núcleo y proporcionan estabilidad para caminar, permiten levantar objetos de forma segura y mantener una postura erguida. Por lo tanto, trabajarlos ayuda a restaurar la estabilidad y reducir la tensión en las articulaciones circundantes.

Posteriormente, se encuentran los gemelos, los cuales ayudan a empujar el cuerpo mientras camina, asimismo mantienen el equilibrio y dan garantía de que cada paso sea seguro y estable.

En tercer lugar, se menciona el manguito rotador y los hombros, los cuales juegan un rol fundamental en la elevación, alcance y realización de actividades aéreas sin inconvenientes. De no trabajarse estos, tareas rutinarias como colocar objetos en estanterías o ponerse ropa pueden ser incómodas y dolorosas.

Ilustración de la articulación del hombro.

Ilustración de la articulación del hombro. / MedinePlus

Finalmente, incluye el núcleo, que son los músculos centrales que rodean el torso y proporcionan estabilidad en casi todos los movimientos que un cuerpo humano puede realizar. Sin un core fortalecido, la persona es más inestable, sobre todo al girar o intentar alzarse, y aumenta considerablemente las probabilidades de lesionarse y caerse.

Noticias relacionadas

En conclusión, comprender la sarcopenia, su impacto y cómo lidiar con ella es indispensable para no experimentar una reducción drástica en la fuerza, el equilibrio y la resistencia, permitiendo así llegar a la tercera edad con un adecuado funcionamiento diario y una positiva vitalidad corporal en general.

  1. Una biomédica desmonta el ayuno intermitente de Ferran y Pedri: 'Me parece un timo
  2. Buenas noticias para las familias con hijos: el Gobierno da el' OK' a una ayuda de 2.400 euros
  3. Sydney Sweeney aparece en el campo del Sporting de Portugal y sorprende con su calidad con el balón: 'Es mejor que Garnacho
  4. Revolución en Movistar+: más de 200 empleados abandonan la empresa
  5. Jorge Rey revela la noticia menos esperada para la Semana Santa: 'Vuelven las lluvias y el frío polar
  6. Confirmado por Hacienda: los pensionistas catalanes recibirán un reembolso de hasta 2.000 euros en un solo pago
  7. Una jubilada se ve obligada a devolver casi 23.000 euros para tener a su hijo empadronado
  8. ¿Qué supermercados abren el sábado 28 de febrero, Día de Andalucía?

Un fisio revela qué músculos entrenar a partir de la tercera edad: Sella tu longevidad

Un fisio revela qué músculos entrenar a partir de la tercera edad: Sella tu longevidad

Jubilación parcial anticipada: El requisito para acceder al retiro temprano

Jubilación parcial anticipada: El requisito para acceder al retiro temprano

Un aficionado del Villarreal rompe una lanza a favor del Camp Nou tras muchas críticas: "Está de lujo"

Un aficionado del Villarreal rompe una lanza a favor del Camp Nou tras muchas críticas: "Está de lujo"

Así es la casa de Pedri en Barcelona: Unifamiliar, con piscina irregular y una terraza en la azotea

Así es la casa de Pedri en Barcelona: Unifamiliar, con piscina irregular y una terraza en la azotea

Alba Flores, ganadora de un Goya, sobre su cambio a la comida vegetariana: "No fue tan difícil"

Alba Flores, ganadora de un Goya, sobre su cambio a la comida vegetariana: "No fue tan difícil"

Precio de la luz para mañana, lunes 2 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, lunes 2 de marzo: las horas más baratas y más caras

Premios Goya 2026: Estos han sido todos los ganadores de la gala

Premios Goya 2026: Estos han sido todos los ganadores de la gala

La viuda de Carles Miñarro recuerda afectuosamente a su marido un año después de su fallecimiento

La viuda de Carles Miñarro recuerda afectuosamente a su marido un año después de su fallecimiento