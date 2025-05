Así es el físico de un creador de contenido gastronómico: "Tengo buena génetica, pero sobre todo es esforzarse"

Con el 'boom' de las redes sociales, uno de los sectores que se han visto más beneficiado es el de la gastronomía. Cada vez con más los creadores de contenido que visitan restaurantes para compartir su experiencia con todos sus seguidores. Además, en muchas ocasiones, estas visitas implican un nivel de gasto que resulta sorprendente o poco habitual para la mayoría.

Uno de ellos es Pablo Cabezali, más reconocido en el mundo de internet como Cenando con Pablo, quien visita todos los rincones de España para asistir a los locales más destacados de las regiones. Ahora, el creador de contenido ha acudido al pódcast 'Io.genix' para compartir cómo es su estilo de vida.

Cenando con Pablo desveló que "cuando me despierto hago tres cuartos de hora en ayunas". A lo que respecta al deporte, reconoció que siempre se va a pasear con sus perros o hace cinta, y también tiene una pauta diaria. La clave de la constancia es hacerlo "siempre con intensidad".

El creador de contenido gastronómico aseguró que "tengo buena genética, pero sobre todo es esforzarse". Por 'culpa' de su trabajo, Pablo se ve obligado a viajar: "Me las ingenio para entrenar. Yo cuando estoy de vacaciones me gusta ir al gimnasio".

Uno de los mejores momentos de la entrevista fue cuando intentaron saber cuál es el truco para estar así de fuerte. El entrevistador no entendía cómo puede estar en tan buena forma física: "No me puedo creo que con la de las hamburguesas que te comes... te mantengas en tan buena forma, macho".

Después de este momento, el youtuber decidió quitarse la camiseta para demostrar su físico. Al instante, los entrevistadores no se creían lo que veían: "Mira la vena, chaval. Estás muy fuerte, tío".

En la cuenta de Instagram de @io.geniz desvelaron que jamás hay que subestimar a quien disfruta de la comida, debido a que puede estar más en forma que tú.

No obstante, las redes sociales cuestionan si su cuerpo es solo genética: "Ciclando con Pablo", "Eso es lo que yo llamo constancia y trembolona", "Interesante sería saber cómo plantea la dieta y encaja tanta comida libre".