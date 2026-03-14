Fiscalía solicita 5 años de prisión para Kiko Matamoros y 4 para Makoke por eludir pagos a Hacienda

Luego de numerosos años figurando en la lista de morosos de Hacienda, la Fiscalía finalmente ha solicitado en sus conclusiones provisionales que Kiko Matamoros, colaborador televisivo, sea aprisionado durante cinco años y seis meses, mientras que su exesposa María José Giaever, alias Makoke, vaya a la cárcel durante cuatro años, por eludir el pago de impuestos y cooperar con el delito, respectivamente.

El próximo juicio, de acuerdo con lo señalado por la Audiencia Provisional de Madrid, se llevará a cabo el próximo miércoles, y el fiscal ha pedido que Matamoros y Makoke paguen multas de 33.000 y 30.750 euros, en cada caso, y que indemnicen de manera conjunta a la Agencia Tributaria con 471.900 euros.

De igual forma, el Ministerio Público ha exigido que Matamoros indemnice a Hacienda con 636.697 euros adicionales, bajo la acusación de ser el autor de alzamiento y ocultación de bienes, pues se abstuvo de formalizar declaraciones ante la Agencia Tributaria.

A partir de la noción de que era "conocedor de que sus ingresos eran más que suficientes para satisfacer dichas deudas, pero que el pago de las mismas mermaría considerablemente su capacidad económica y forma de vida", Matamoros habría concebido un plan desde 2009 para proteger su patrimonio de Hacienda.

Al no asumir la percepción formal de ningún ingreso ni la titularidad de ningún bien, y creando empresas para generar un vaciamiento de su patrimonio para explicar la aparente inexistencia de recursos e ingresos, el fiscal explica cómo Matamoros, con la ayuda de colaboradores como Makoke, logró evadir los impuestos.

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"Así las actividades del acusado se desarrollaban conforme a la interposición de sociedades y contratos paralelos por la ejecución de actividades en los sectores audiovisual, de prensa y de ocio", prosigue la Fiscalía, añadiendo que ocultó las rentas que obtenía de sus sueldos provenientes de diferentes empresas con motivo de sus actuaciones profesionales en televisión, sumando 1.086.597 euros en deudas.