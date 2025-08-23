'First Dates' al rescate de Telecinco: Los malos datos de audiencia fuerzan a hacer 'All-In' con Carlos Sobera

El mes de agosto no está siendo uno especialmente positivo para Telecinco, que está viendo cómo varios de sus espacios televisivos se encuentran sumando algunos de sus peores datos en muchos meses. Es por ello que la cadena busca soluciones.

Telecinco apuesta por 'First Dates' para su salvación

Parece ser que en este proceso por tal de recuperar la confianza de la audiencia, desde Telecinco han tenido claro qué puede ser aquello que les impulse de nuevo: 'First Dates', comandado por el legendario Carlos Sobera.

De este modo, en Telecinco han tomado la drástica decisión de darle a 'First Dates' más poder que nunca, lo que se traduce en un programa especial que se encargará de ocupar el hueco de 'Prime Time' que pertenecía a la reposición de '¡De Viernes!' hasta la fecha.

Así pues, a partir de ahora contaremos con una versión extendida de 'First Dates' que se emitirá cada viernes de 22:00 a 23:30. Esto supone que Telecinco realiza un 'All-In' con Carlos Sobera como una pieza clave en su proceso de regeneración.

Todo sea dicho, la apuesta por 'First Dates' no es el único cambio que llega en la programación de la cadena. Otro cambio más que notorio es que se emitirán repeticiones de 'Agárrate al sillón' entre las 12:00 y las 15:00 de cada sábado.

¿A qué viene este cambio? Pues aparentemente, desde Telecinco quieren mantener cierta estabilidad hasta que decidan qué hacer con 'Vaya Fama', el nuevo formato que están preparando pero que todavía no tiene un espacio agenciado en su programación.

El grave problema de salud mental que sufren las gemelas de 'First Dates' y que pocos conocen / Archivo

Lo cierto es que estos cambios se antojan como absolutamente imperativos para Telecinco, ya que a lo largo de mes de agosto han contado con un promedio de share que apenas ha logrado rozar el 8%, un dato prácticamente inaudito para la compañía.

¿Cuál es tu opinión sobre todos los cambios que prepara Telecinco? ¿Crees que apostar más por 'First Dates' es la clave para repuntar los números? De lo contrario, ¿a qué programa o formato consideras que deberían darle un mayor peso?