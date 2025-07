'First Dates' protagoniza su cita más 'calurosa': Eddy se quita el bañador por completo

Este lunes 14 de julio de 2025 se estrenó en Telecinco el programa 'First Dates: Summer Resort', y esta versión nos ha regalado auténticos momentazos que no pasaron inadvertidos. Nadie esperaba que esta edición especial de 'First Dates' nos diese el primer desnudo integral del formato.

El regreso veraniego de 'First Dates' no ha dejado indiferente a nadie. 'First Dates: Summer Resort' traslada el icónico restaurante a un entorno vacacional con piscina, jacuzzi y mucho más contacto físico entre los solteros que acuden al programa en búsqueda del amor.

En realidad, la mecánica no cambia demasiado, pero este primer episodio ya ha marcado un antes y un después en la historia del programa: uno de los solteros, Eddy, protagonizó el momento más subido de todo que hayamos visto en el formato. Al no llevar bañador encima, Eddy no dudó en despojarse toda su ropa para meterse en el jacuzzi junto a su cita, Agnes.

El joven no solo se desnudó de forma íntegra, obligando al equipo de edición a pixelar sus partes íntimas: la naturalidad era patente entre ambos, compartiendo besos y cariciuas con Agnes, quien se mostró sorprendida, pero muy agusto.

Eddy, emocionado, se puso a bailar completamente desnudo provocando una enorme sorpresa en la audiencia de un programa que no está acostumbrada a una versión tan 'caliente'.

Como puedes imaginar, Eddy y Agnes terminaron la cita decidiendo marcharse juntos. Y es que la química que pudimos ver entre ambos era más que evidente y otro final hubiese sido impactante.

Cada lunes, 'First Dates: Summer Edition' nos trasladará a citas tan sorprendentes como esta de Eddy y Agnes, y quien sabe si seremos testigos de un nuevo desnudo integral.