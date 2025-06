Va a 'First Dates' y le dice a su cita el fetiche que tiene: "Como 'perro'"

Quizás pienses que muchas de las personas que aceptan ir a 'First Dates' no buscan el amor verdadero. Nada más lejos de la realidad: son muchos los hombres y mujeres que quieren enamorarse a primera vista. Esto no fue lo que sucedió anoche entre José Ángel, más conocido como 'el billetes de Almería', y Andrea. Una cita marcada por el fetiche de él, que no pasó desapercibido en redes.

Nada más llegar, José Ángel admitió estar buscando una relación seria porque estuvo en una relación de 4 años que acabó mal: "Me partió el corazón". Asegura que muchas chicas prefieren estar solas o prefieren estar solas porque "les han hecho daño, les gusta la fiesta o les cuesta amarrarse a un hombre".

Lo cierto es que todo estaba preparado para que la cita tuviera un final feliz: Andrea también busca una relación formal: "las mentiras no las aguanto". Y cuando ambos se vieron, a José Ángel le pareció una chica guapa, con un pero: "no me han gustado los aros y los piercing. Ese rollo chino no va conmigo, no me gusta".

Entonces comenzó la velada, hablando de música y de instrumentos, de guitarras y de las uñas largas de José Ángel: "Las llevo porque sirve para todo. Me gusta mirarme las uñas, me las dejé hace un año y son abridores para las mujeres (...). Son para tener temas de conversación y conocer gente".

El primer problema de verdad es que a ella le gusta más la música urbana y a él el flamenco. Pero no fue el único: José Ángel no quiere una pareja fiestera: "para mí, una persona que salga de fiesta teniendo una relación no me parece bien", ya que prefiere invertir el dinero en viajar: "Quiero alguien que le guste más viajar que la fiesta".

Y soltó la bomba: José Ángel admitió cuál era su mayor fetiche: "Que me digan cosas guarras al oído, pero susurrando, como 'perro'". Algo que a ella le sorprendió: "Me gusta follar y ya está".

Cuando llegó el momento de tomar una decisión, ambos admitieron que únicamente podían tener "una noche loca" para la que aceptaron quedar al abandonar el programa.