'First dates' junta a dos gallegos y el bótox les separa: "Está pinchado por todos lados, lleva dos chorizos cebolleros"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El primer programa de la semana contaba con la peculiaridad de celebrar una 'edición folklore', en la que se pretendía destacar la riqueza cultural de España. En cuanto a las citas, Pablo, de A Coruña, vestido con un traje propio de la Comunidad Autónoma, conocía a Jony, también gallego, de Vigo, pero algo más joven.

Sin embargo, parece que la organización del programa no acertó juntando a estas dos personas, pues el primero, Jony, no parecía demasiado convencido de su cita: "Está pinchado por todos lados. La cara en general, pero la boca... ¿En qué momento?", comentaba. Sin embargo, a Pablo no le importaba compartir mesa con su contraparte y le definía como una "persona atractiva".

Lo peor es que esa visión de Pablo solamente hacía que incrementar durante el encuentro. Incluso llegó a definir los labios de Jony como si "llevara dos chorizos cebolleros", algo que servía para terminar de determinar que "no era su tipo, para nada". El motivo, sin dudarlo, era el bótox: "Igual en unos años me empiezo a pinchar yo por todos partes si veo que se me empiezan a colgar las carnes, pero ahora no", especificaba.

Pablo en 'First dates'. / Cuatro

De hecho, llegó incluso a preguntarle qué tratamientos estéticos se había hecho, algo que no gustó para nada a su futurible pareja: "Ese tipo de preguntas no vienen al caso", destacaba un poco molesto, mientras el otro se reía.

Por el otro lado, no obstante, también se iba complicando el tema, pues las explicaciones sobre qué profesión ejercía Jony, no convencían un pelo al vigués: "No cuenta mucho, es un poco misterioso", resaltaba el empresario.

La respuesta de su cita tampoco le convenció, pues aludió que hablar de dinero y trabajo "le parecía una de las mayores vulgaridades". Como suele ocurrir, la cita también trató temas sexuales y allí el de los labios como 'chorizos cebolleros' le espetaba al otro que tenía "pinta de tranquilo", algo en lo que Jony no estaba del todo de acuerdo: "No te creas, sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas", le respondía orgulloso.

Finalmente, Jony definía a Pablo como "un poco salchipapa", un apelativo curioso antes de decidir que no quería tener una segunda cita, pese a la confirmación del otro, que sí que la hubiera tenido.