'First dates' cambia de camarera: Quién es Lidia Santos, la modelo y ex de 'Supervivientes' que sustituye a Laura Boado

El programa que abre la noche en 'Telecinco' desde esta temporada, 'First dates', ha cambiado de rostros de cara al nuevo curso, aunque el presentador seguirá siendo el mismo, el único e inigualable, Carlos Sobera.

Después de varias temporadas dando la bienvenida y sirviendo la comida a los cientos de citas que tienen lugar durante la emisión del programa, Laura Boado ha abandonado el equipo y ha dado paso a la llegada de la nueva camarera, la malagueña Lidia Santos.

Entre sus hitos profesionales se encuentra su corona de Miss Málaga 2011, aunque más recientemente ha participado en campañas publicitarias junto a perfiles de la talla de Elsa Pataki y con marcas de moda reconocidas como Guess, además de ser embajadora de la casa de lencería Hunkemöller.

En unas declaraciones previas a su estreno en televisión, la modelo internacional aseguraba sentirse con muchas ganas de arrancar esta nueva aventura: "Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria como ‘First Dates’ es muy especial", comentaba en los canales de Mediaset.

Añadía que se sentía "muy identificada" con la idea de tener citas y conocer a su posible media naranja porque "cree firmemente en el amor". Respecto a lo que se puede esperar de su aportación en el programa es "frescura, energía y su forma de ser cercana para que los invitados se sientan cómodos y disfruten de la experiencia".

Además, revelaba que siente que se encuentra ante la oportunidad perfecta para crecer "como profesional y como persona" y se sentía enormemente ilusionada de colaborar con un "programa de televisión con tanta historia".

Antes de embarcarse en el formato de citas, Santos ya participó en otro 'reality' de la cadena italiana. Fue en la edición de 2019 de 'Supervivientes' (de hecho, ella misma tiene un destacado en Instagram donde recopila todo el contenido generado durante aquella época) que ganó el cantante de Carabanchel, Omar Montes. La modelo finalizó su participación en la sexta gala, aunque llegó ha ocupar el puesto de líder unas entregas antes.

Lidia Santos en su participación en 'Supervivientes 2019'. / Telecinco

Tanto en ese momento como en su etapa actual, Santos tiene su corazón ocupado por Christian Ramos, con quien la web oficial de 'Telecinco' apuntaba que comparte también "profesión, horas de gimnasio, viajes y diversión".