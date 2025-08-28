Laura Boado, en shock en 'First Dates': un soltero se declara a la camarera delante de su cita

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Mediaset.

El formato juntó a Raquel y Paco Pepe y al conocerse, el soltero declaró que no le había gustado nada: "Yo quiero una chica con estilo elegante. Esta tendrá su estilo, pero no es el mío. Yo me he relacionado con chicas con bastante estilo y bastante clase".

A la andaluza tampoco le gustó nada y aseguró que se sintió totalmente decepcionada: "Lo primero que me encuentro es la barriguita. No es que tenga un prototipo de Tom Cruise, pero me gusta que un hombre se cuide".

A lo largo de la cena se fueron conociendo y ambos se dieron cuenta de que, aparte de que no se gustaban físicamente, eran muy diferentes: "Es imposible hablar con él, lo único que me ha quedado claro son sus alergias", comentó Raquel.

En un momento dado de la cita, Paco Pepe preguntó sobre Laura Boado, la camarera del programa, y aseguró que le había llamado la atención: "La veo superelegante, amable, simpatiquísima".

Tras el desastre de cita, el soltero fue a despedirse de Laura y aprovechó para flirtear con ella: "Cuándoo te vienes para Granada? Dame un papel y te apunto mi número de teléfono (...) Yo te quería a ti".

Raquel se quedó totalmente atónita: "¿Perdona? Que apunte, que apunte. Tampoco me importa".