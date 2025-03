Fiona Pinar cuenta en 'La Revuelta' cómo fue el accidente por el que perdió la pierna: "Me levanté con el pie hacia un lado y la rodilla hacia el otro"

'La Revuelta' llegó hace unos meses a TVE para revolucionar las noches entre semana. 'El Hormiguero', que ha dominado el 'acces prime time' con puño de hierro, se ha encontrado con un rival férreo y muy duro para luchar por tener la máxima audiencia.

El programa se emite de lunes a jueves a las 21:40 h. Presentado por David Broncano y con Ricardo Castella, Jorge Ponce y Grison como colaboradores habituales, 'La Revuelta' cuenta siempre con invitados de lujo para entrevistarlos con un tono distendido y relajado.

En el programa de este lunes ha sido invitada Fiona Pinar, una deportista paralímpica que pudo disputar los Juegos de París de 2024. Compitió en los 200 metros y quedó séptima. Dicho esto, la catalana ha vivido una historia de superación tras perder el pie por un accidente en una pista de esquí.

Fiona ha contado cómo sucedió. "Fui a esquiar a La Molina. Había una pista que no quería bajar nunca, pero no recordaba cuál era. Empecé a esquiar con mis amigas, íbamos por diferentes pistas y ninguna era". Finalmente, la pista en cuestión fue la última, pero la deportista se dio cuenta demasiado tarde.

"Intenté frenar, me descontrolé... ya vi nieve y mucho frío en la cara. Fue muy rápido y no sé muy bien qué paso. Recuerdo mi pensamiento que era 'te vas a caer y te vas a levantar', como ha pasado muchas veces", ha explicado en 'La Revuelta'.

Rápidamente, Fiona vio que el accidente había sido grave. "Me levanté sin la bota de esquí, el pie hacia un lado y la rodilla hacia el otro. En el centro médico de La Molina me dijeron que me había roto peroné y tibia, y en el hospital de Puigcerdà me dijeron que tenía el hueso partido con tres y, como se me movió, me cortó venas y arterias y no llegaba el riego sanguíneo".

La catalana fue trasladada a Girona en helicóptero. "Me hicieron tres operaciones para recuperar la pierna y no pudieron", ha afirmado, y ha mostrado la cicatriz de su pierna derecha fruto de la extracción de venas y arterias para colocarlas en la pierna afectada. "El propósito era recuperar la sangre en el pie, pero no pudieron, y después amputaron. Tenía 18 años cuando me pasó".

Fiona Pinar ha relatado cómo le contó a su familia lo sucedido, "Cuando estaba en pista, llamaron a mi madre. Le dije 'Mamá, me van a tener que amputar el pie'. No me lo había dicho nadie, pero veía que el pie cada vez estaba más blanco".

Asimismo, la chica se despidió de su rodilla dándole un beso porque podía perderla. No obstante, la pudo salvar, recibió una prótesis y a los ocho meses se clasificó para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Fiona ha dejado claro que utiliza el miedo como una motivación, y ha demostrado que la vida no tiene límites para alcanzar tus metas.