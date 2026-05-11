Finlandia lidera las apuestas para ganar Eurovisión 2026 mientras Grecia y Dinamarca recortan distancias

La carrera por conquistar el micrófono de cristal de Eurovision Song Contest 2026 ya tiene claros favoritos entre casas de apuestas y analistas especializados.

Según los datos recopilados por Eurovision World, el país mejor posicionado actualmente es Finlandia, aunque el ranking cambia prácticamente cada día conforme avanzan los ensayos, actuaciones promocionales y movimientos de apuestas.

Aunque Finlandia mantiene una ventaja clara, las diferencias todavía pueden cambiar radicalmente durante la semana eurovisiva. Las cuotas suelen modificarse después de cada ensayo oficial, actuación en directo o filtración de realización televisiva.

De hecho, varios países han escalado posiciones tras los primeros ensayos en Viena, especialmente Grecia y Dinamarca, que continúan acercándose poco a poco a la candidatura finlandesa.

Top 10 de favoritos según las casas de apuestas

Según las apuestas registradas en varias casas de apuestas, el Top 10 de países con más opciones de ganar Eurovision Song Contest 2026 2026 son:

Finlandia.

Grecia.

Israel.

Dinamarca.

Francia.

Australia.

Ucrania.

Italia.

Rumania.

Suecia.

Finlandia, la gran favorita

La candidatura finlandesa se ha convertido en el fenómeno de esta edición. El dúo formado por Linda Lampenius y Peter Parkkonen parte como principal aspirante gracias a la canción Liekinheitin.

Las apuestas destacan especialmente el impacto visual de la actuación y el enorme potencial televisivo del tema. Además, Finlandia aparece como favorita tanto en predicciones generales como en varias categorías derivadas de apuestas relacionadas con televoto y clasificación para la final.

La presencia de Linda Lampenius también ha disparado la repercusión mediática internacional. La artista, conocida desde los años noventa por su carrera como violinista clásica y figura televisiva, se ha convertido en uno de los rostros más comentados de esta edición.

Grecia se consolida como principal amenaza

En segunda posición aparece Grecia con la canción Ferto, interpretada por Akylas.

La candidatura griega se mueve en un terreno completamente distinto al de Finlandia. Ferto combina sonidos electrónicos contemporáneos con influencias mediterráneas y durante las últimas semanas Grecia ha sido uno de los países que más ha subido en las cuotas.

Tras los primeros ensayos en Viena, muchos analistas empezaron a verla como la principal amenaza para Finlandia gracias a una propuesta visual sólida y una realización televisiva muy comentada entre los seguidores del festival.

Dinamarca conquista al público joven

El cuarto lugar en las apuestas es para Dinamarca con Før vi går hjem, interpretada por Søren Torpegaard Lund.

La propuesta danesa apuesta por una línea mucho más íntima y emocional. La canción tiene un sonido pop escandinavo muy actual, con producción minimalista y una interpretación cercana que ha conectado especialmente con el público joven y los seguidores más habituales del festival.

Los analistas destacan que Dinamarca ha conseguido una candidatura muy "streaming friendly", es decir, una canción que funciona tanto dentro como fuera del concurso. Este tipo de propuestas han ganado cada vez más fuerza en las últimas ediciones de Eurovisión.