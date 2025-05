Fue finalista de 'Operación Triunfo 2023', y ahora está de camarero porque no le queda más remedio

Todos los que sean artistas saben lo difícil que es vivir de ello en la actualidad, y más en España.

Desde fuera, puede parecer que ser músico es sinónimo de recibir mucho dinero y fama, pero lo cierto es que los artistas reconocidos son sólo la punta de un iceberg gigantesco.

Hay miles y miles y miles de artistas que, a pesar de tener un talento impresionante, no han tenido esa suerte de haber conseguido asentarse como es debido en la industria musical.

Como decimos, muchas personas no se dan cuenta de esa triste realidad, y por eso Lucas Curotto ha intentado darle visibilidad a ello contando cómo le va, precisamente, a él.

Para quien no lo ubique, fue un concursante de 'Operación Triunfo' que se convirtió en finalista en la edición de 2023. Obviamente, no hace falta decir que su talento es innegable para haber llegado a la final del concurso.

Pero él mismo ha explicado que ahora se dedica a ser camarero en Madrid porque no le quedaba más remedio para seguir adelante. Él sigue con su trayectoria musical, pero con su trabajo por el momento no le da para vivir y tiene que compaginarlo con ese empleo en la hostelería.

"Hay veces que no es del todo suficiente, sobre todo hablando económicamente. Uno tiene que pagar el alquiler, tiene que seguir para delante y tiene que seguir viviendo" explicó el vocalista a través de su cuenta personal de Instagram.

"Me dije que con la música no puedo únicamente y hay que buscarse la vida", continuó. A pesar de todo, se siente muy feliz de estar metido en el mundo musical, pues "he conocido a gente maravillosa, sigo aprendiendo, sigo creciendo internamente".