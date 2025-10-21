Se filtró el mensaje subido de tono que Wanda Nara, presentadora de MasterChef, le envió a Enzo Fernández: "Te acabo de ver por el barrio"

La televisión argentina se vio nuevamente envuelta en la polémica tras las declaraciones del periodista Santiago Sposato en el programa A la Tarde. Wanda Nara, carismática conductora de MasterChef Celebrity, envió un mensaje a Enzo Fernández, futbolista del Chelsea, que recientemente se filtró y desató un torbellino en las redes sociales, generando especulaciones sobre un posible nuevo capítulo del drama detrás de cámaras.

Según Sposato, el mensaje decía: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”, lo que provocó que muchos se cuestionaran las intenciones de la conductora. Enzo, por su parte, no habría dejado pasar la situación por alto y, según se relata, mostró el mensaje a su pareja, Valentina Cervantes, apenas lo recibió, demostrando quizás más prudencia que la que suelen atribuírsele a los futbolistas frente a la fama y la exposición mediática. Cabe recordar que Valentina no solo es pareja de Enzo, sino que también participa en MasterChef Celebrity.

El hecho generó un aluvión de especulaciones mediáticas. Programas de chismes, seguidores y usuarios de redes comenzaron a debatir si esta interacción fue simplemente un malentendido o si escondía algo más. La situación se complica aún más debido a que Wanda y Valentina coinciden regularmente en las grabaciones del programa, donde la relación profesional se entrelaza inevitablemente con lo personal. Mantener la cordialidad frente a cámaras y ante un público atento no es tarea sencilla, aunque ambas parecen manejar la situación con habilidad. La pregunta es si esta armonía será sostenible a largo plazo.

Coincidieron en el programa de cocina

La tensión se hizo evidente durante las grabaciones recientes, cuando Wanda se acercó a Valentina mientras recorría las estaciones de cocina. La conversación derivó hacia un tema delicado: la relación de las mujeres con futbolistas, a veces referida como “botineras”. Valentina, probablemente buscando suavizar el ambiente, expresó su orgullo por su propio logro en el programa, transformando la supuesta provocación en un gesto de autovaloración y respondiendo a Wanda con una pregunta incisiva que recordaba la época en la que ella misma brillaba en el foco mediático ligado al fútbol.

En redes, las opiniones están divididas. Algunos defienden la discreción y buena intención de Wanda, mientras otros examinan cada gesto y cada mensaje en busca de significados ocultos. Por su parte, la producción del programa, consciente del impacto mediático, ha optado por suavizar la polémica y centrar nuevamente la atención en los desafíos culinarios.