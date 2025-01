Se filtran nuevos audios de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Prefiero que desaparezcas o que te pegues un tiro en la cabeza"

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi está totalmente rota, pero el culebrón no acaba. Tras varias idas y venidas e infidelidades entre medio, desde verano, la pareja está atravesando un proceso legal para obtener el divorcio.

Ahora van saliendo nuevas informaciones que siguen poniendo en jaque al vínculo entre ambos. Hace casi dos semanas, el futbolista sorprendió a todos publicando unas fotografías en redes sociales junto a la China Suárez, con quien tuvo un affaire en 2021, estando casado con la modelo. No solamente eso, y es que confirmó que mantienen una relación.

La expareja tiene dos hijas en común y están en una guerra mediática por su custodia. Los medios de comunicación argentinos están sacando a la luz conversaciones privadas de los dos, y se demuestra que las niñas están en medio de la disputa.

En uno de los audios filtrados por 'Intrusos' se escucha a Wanda Nara reprochándole al futbolista que no fue al cumpleaños de su hija: "Se fue llorando al baño porque le dijiste que mañana no venías. Si no querés venir decile: 'No voy a ir, tengo otra familia’ y listo. Prefiero que desaparezcas, o que te pegues un tiro en la cabeza y listo, y les dejes de jo*** la vida todos los días, arruinándosela”.

Además, la modelo estalla contra la China Suárez y sus hijas: "¿Metiste a una pendeja en su habitación y le decís que salude por el cumpleaños? ¿Vos qué te piensas que son estas boludas para mis hijas? No son nunca ni nunca van a ser nada. Te cases, tengas hijos... para las nenas van a ser las hijas de la prostituta que arruinó su familia".

'Puro Show' también sacó a la luz algunas conversaciones entre la expareja. En estas, la hija de ambos no quiere poner la cámara para hablar por videollamada con Wanda y Mauro Icardi explica el motivo: "La policía dijo que el 25 tenían que estar con vos y no las viniste a buscar. Estás incumpliendo la norma del juez (...) Si quieres hablar con las nenas, o si no cortamos y que sigan jugando, porque se están divirtiendo y no tienen ganas de estar hablando boludeces".