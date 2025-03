Filtran un audio de Jonathan Majors donde habría confesado agredir a su exnovia

Jonathan Majors fue declarado culpable de agresión y acoso a su exnovia, Grace Jabbari. La sentencia le obligaba a asistir a terapia por violencia doméstica y ahora, tras cumplir su condena, se ha filtrado una conversación relacionada con lo ocurrido. La revista 'Rolling Stone' ha publicado un audio donde el intérprete habría reconocido agredir a su expareja.

Según cuenta el citado medio, la grabación corresponde a septiembre de 2022, cuando la pareja discutía sobre una pelea mantenida. Presuntamente, ambos se encontraban en Londres, donde el actor estaba rodando la segunda temporada de 'Loki'.

"Me avergüenza haber... Nunca he sido agresivo con una mujer antes. Nunca he agredido a una mujer... Te agredí a ti", admite en la conversación. "Me estrangulaste y me empujaste contra el coche", le interrumpe la británica.

"Sí, todas esas cosas entran en 'agredir', sí. Eso nunca me había pasado", añade Majors en la grabación. "¿Porque dije algo con sarcasmo, según tú?", responde Jabbari, con relación al motivo. "Bueno claramente es más que eso", contesta el actor. "Algo dentro de ti", dice ella. "Sí, hacia ti", termina el estadounidense.

Mejor es conocido mundialmente por aparecer en diferentes películas y series, como 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' o 'Loki', interpretando al villano Kang. Después de ser declarado culpable, Marvel Studios rescindió su contrato, dejándolo fuera del Universo Cinematográfico de Marvel.

La grabación se ha publicado tras la última entrevista que Jonathan Majors ha concedido a 'The Hollywood Reporter'. En la misma, admitió haber enfrentado un trauma infantil durante sus clases de reeducación contra la violencia de género.

"Sufrí abusos sexuales tanto de hombres como de mujeres desde los 9 años. De personas que supone que deben cuidarte, en ausencia de un padre. Estaba hecho polvo. No hay excusas, pero al buscar ayuda, empiezas a comprenderte mejor a ti mismo", relataba el intérprete.

En cuanto a su carrera profesional, Majors no tiene claro cuál será su siguiente paso: "A veces siento que no va a suceder y otras que empezamos la semana que viene", en referencia a su próximo proyecto cinematográfico.