Se filtra la nueva canción de Shakira y saltan las alarmas ¿habla de un nuevo amor?: "Ya me estoy encariñando demasiado contigo"

Han pasado ya dos años desde que Shakira lanzó un comunicado enel que revelaba su ruptura con Gerard Piqué y todavía sigue dando qué hablar. La separación entre el futbolista y la cantante ha sido una de las más mediáticas en los últimos años, sobre todo, después de que saliese a la luz la infidelidad del ex jugador del Barcelona con Clara Chía y la de Barranquilla le respondiese públicamente como mejor sabe a hacer: a base de éxito musical tras éxito musical que le colocaron en los número 1 de las listas de reproducción.

Para superar esa etapa Shakira se refugió en la música, antes de su separación ya había lanzado 'Te felicito' una canción cargada de indirectas de lo que parecía un desamor, que se confirmaría meses después. Al poco de conocer la sepración llegaron 'Monotonía' y la ya conocida mundialmente 'Bzrp Music Sessions, Vol.53', un tema lleno de 'directas' para Piqué, que se ha coreado en todo el mundo.

Desde que la de Barranquilla se ha mudado a Miami parecía que había bajado la intensidad musical a la que nos ha tenido acostumbrados los últimos meses, pero esta pequeña pausa se debe a que Shakira ya esta preparando un nuevo álbum y el anuncio de su próxima gira.

Entre todos estos preparativos, se ha podido saber gracias a las redes sociales que la de Barranquilla ya tiene su nuevo lanzamiento a punto. Este viernes, la cantante cumplirá 47 años y con su próximo aniversario también ha llegado de regalo, la filtración de lo que podría ser un futuro tema de la artista:

"Para que me tortures / Ya lo sé / Era una trampa y volví a caer / Andaba sola y te busqué / Ah / Ya me estoy encariñando / Demasiado contigo / Dime si estamos jugando / O en plan de amigos / Es que me está fascinando / Mejor no sigo / No es junto conmigo", dice el audio filtrado.

Una letra muy pasional que podría ir dedicada a un nuevo amor. A las pocas horas de la filtración la canción desapareció de las redes y Shakira todavía no se ha pronunciado. Algunos fans se han atrevido a especular quién será el colaborador que cante este tema con ella, porque la cantante ya aviso que sus nuevas canciones serían colaboraciones.

Los 'shakifans' apuestan por Bad Bunny o Ozuna y también se preguntan a quién ira dirigido el tema...el favorito es Lewis Hamilton, el siete veces Campeón del Mundo de Fórmula 1, con el que se le ha relacionado en varias ocasiones, o incluso algunos fans han considerado si podría tratarse de un acercamiento con Piqué.

Tal y como ha destacado Cadena 100, Shakira avanzó que su nuevo álbum llegaría a principios de 2024 y su discográfica habla de álbumes. "Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera. A principios del año que viene espero estar lanzándolo y, luego, vendrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera", decía Shakira sobre su futuro como artista.