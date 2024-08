Se filtra el sueldo de Jaime Cantizano por presentar 'Mañaneros' en TVE

Jaime Cantizano inició su trayectoria profesional en 'Los 40 principales' cuando tenía solamente 17 años. Tras esto, ha pasado por otras radios como 'Onda Cero' o 'Cadena SER'. Además, ha pasado por diferentes cadenas de televisión como Antena 3, Telemadrid o La 1.

En septiembre de 2023, el jerezano fue la apuesta de TVE para estar al frente de 'Mañaneros'. Tras menos de un año, el comunicador se ha despedido de la temporada televisiva y ha decidido abandonar la corporación para reforzar su vínculo profesional con Atresmedia. Actualmente presenta el magacín 'Por fin no es lunes', en las mañanas del fin de semana de Onda Cero, y a partir de la próxima temporada, se pondrá al frente de las tardes de la cadena de radio, en sustitución de Julia Otero.

"Gracias de corazón a todos vosotros. Espero que os hayáis sentido cómodos conmigo. Yo entiendo el trabajo, desde hace muchos años, como una experiencia en la que uno se tiene que sentir cómodo y hacer sentir cómoda a la gente que le rodea. Aunque no os lo creáis, os voy a echar de menos", concluyó Cantizano en su último programa.

Ahora, el medio 'The Objective', a través del portal de transparencia de RTVE ha filtrado el sueldo de Jaime Cantizano en 'Mañaneros', aunque han asegurado que no es el salario exacto: "Esta partida está sujeta a liquidación de gastos de producción a justificar a la finalización de la producción (...) No tenemos garantías de que resulte el importe efectivamente abonado al artista en tanto en cuanto no recibamos los justificantes correspondientes".

Según los datos, el gaditano se embolsó 391.260 euros en los 10 meses como presentador del programa. Durante 151 entregas recibió 1.750 euros por cada una de ellas; mientras que por otros 65 capítulos, obtuvo 1.954 por cada uno de ellos.