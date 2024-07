Se filtra el correo electrónico que acabó con la relación de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez: "Asqueroso"

La semana pasada Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez anunciaron su separación después de tres años de relación. Tras esto, se ha conocido que el jinete tiene una nueva ilusión, aunque no ha sido la causante de la ruptura entre la pareja: Hiba Abouk.

Miquel Valls, colaborador de 'Espejo Público' ha asegurado que Escassi y Suárez volvieron de un crucero muy felices, pero que a las 48 horas todo se truncó: "A la vuelta del crucero me enteré de una noticia desagradable que tardé tres o cuatro días en asimilar, y ahora me entero también de lo de Hiba. Necesito procesar todo, que pase el tiempo, recuperarme y sanar. No quiero saber nada de esta persona", ha declarado la modelo.

El televisivo ha explicado que María José recibió un correo electrónico en el que una persona se presenta y le envía cinco puntos: "En el primero de ellos le dice 'Álvaro te ha sido infiel'. En el punto dos le comenta las veces que le ha sido infiel y con quién. En el tres, las intenciones que tenía Álvaro con esta persona y junto a María José. En el cuatro le explica algunas de las prácticas sexuales que realizaban con detalles".

En el quinto punto, el jinete le promete pasar días con esta persona que se pone en contacto, y Valls ha comentado que la intención de Escassi era "seguir" con las dos mujeres a la vez.

La modelo ha asegurado que se trata de un correo electrónico "asqueroso" y ha tachado su relación con Escassi como "la mayor estafa amorosa que ha sufrido en su vida".