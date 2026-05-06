Filipinas, el destino perfecto para el turismo deportivo este verano: buceo, surf, trekking y aventura sin límites

Filipinas lleva años ganando terreno en el imaginario del viajero activo español, y con razón. El archipiélago de más de 7.600 islas que se despliega en el Pacífico asiático tiene una capacidad poco habitual para satisfacer perfiles muy distintos en un mismo viaje: el buceador que busca arrecifes vírgenes, el surfista que quiere olas de calidad, el senderista que prefiere el volcán a la tumbona y el kayakista que necesita un horizonte sin fin para sentirse libre. Todo eso existe en Filipinas, a menudo a pocas horas de distancia entre sí.

El agua es, inevitablemente, el punto de partida. Situado en el corazón del Triángulo de Coral —la zona con mayor biodiversidad marina del planeta—, el archipiélago concentra algunos de los mejores destinos de buceo del mundo. Tubbataha, en Palawan, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y solo se accede en liveaboard, lo que garantiza un ecosistema prácticamente intacto con paredes de coral vertical, tiburones de arrecife y mantas.

Coron ofrece una dimensión diferente: sus aguas esconden barcos japoneses de la Segunda Guerra Mundial convertidos en arrecifes artificiales, una experiencia que combina historia y naturaleza de una manera difícil de replicar en otro lugar del mundo. Y en Malapascua, en Cebu, el encuentro casi diario con el tiburón zorro en Monad Shoal al amanecer es uno de los espectáculos más cotizados del buceo deportivo internacional.

Las tortugas, uno de los grandes alicientes de Filipinas / Tommy Schultz

Pero quien piense que Filipinas se agota bajo el agua se equivoca de plano. Siargao es el epicentro del surf en el Sudeste Asiático, y su ola más célebre, Cloud 9, tiene carta de presentación en el circuito mundial. Para los amantes del kitesurf, la isla también ofrece puntos de práctica muy bien equipados con material de alquiler.

La isla tiene además una escala humana que permite moverse en moto entre spots, playas casi desiertas y lagunas de agua dulce, todo en el mismo día.

Las tortugas marinas, un gran aliciente / CCIBA

Los apasionados del trekking o senderismo tienen una cita obligada con las terrazas de arroz de Banaue y Batad, declaradas Patrimonio de la Humanidad y construidas hace más de 2.000 años por la cultura ifugao en las montañas del norte de Luzón. La ascensión al volcán Monte Pinatubo, accesible desde Manila, es otra de esas experiencias que recompensan el esfuerzo con unas vistas al cráter que resultan difíciles de olvidar. En Bohol, la combinación de senderismo con quad por las Chocolate Hills y las terrazas de arroz de Anda añade un punto de adrenalina a la ruta de interior.

Batangas City es mucho más que el puerto de salida hacia otras islas. Ubicada al sur de Manila, la capital de Batangas concentra un paisaje que combina colinas suaves, cimas elevadas y cráteres volcánicos que superan los mil metros de altitud, y sirve de puerta de entrada a una provincia que lo tiene casi todo para el viajero activo. Los más montañeros tienen en el Monte Batulao y el Monte Maculot dos ascensiones muy demandadas, con rutas de senderismo que recompensan con vistas panorámicas sobre la costa y el interior de Luzón

El Nido, su lugar más viral

El kayak y el paddleboard tienen en El Nido, Palawan, su escenario más fotogénico. Moverse en kayak por esta zona permite descubrir playas e islas cercanas al margen de los circuitos turísticos masificados, con lagunas de agua transparente y formaciones rocosas de piedra caliza que emergen del mar como si alguien las hubiera colocado ahí a propósito. Port Barton, algo más al sur, es el refugio de quienes buscan ese mismo entorno pero en versión más tranquila y sin apenas turismo.

Para quienes quieren subir la intensidad, el barranquismo en las cataratas Kawasan, en Cebu, plantea saltos desde acantilados, rappel y descenso por cañones de agua turquesa que se han convertido en uno de los planes más demandados del país entre viajeros deportivos. Un plan que, combinado con las inmersiones en la isla Pescador o con el espectáculo de los cardúmenes de sardinas en Moalboal, compone una jornada difícil de superar.

El precio medio de una inmersión con equipo incluido ronda los 22 euros, y el resto de actividades outdoor mantienen esa misma accesibilidad económica que distingue a Filipinas de otros destinos de aventura del planeta. Un verano completo, dentro y fuera del agua, por mucho menos de lo que se podría esperar.