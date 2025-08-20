Suscripción

La figura que todo fan del Barça querrá: el Funko Pop! de Lamine Yamal

Lamine ha dado el salto al mundo de las colecciones con su propio muñeco

Funko Lamine Yamal

Funko Lamine Yamal / Sport

Andrea Riera

Andrea Riera

Lamine Yamal se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo a pesar de tener solo 18 años de edad. El delantero continúa rompiendo récords, siendo su logro más reciente la nominación al Balón de Oro 2025.

Además de conquistar a los aficionados con su talento en los estadios, Lamine ha dado ahora el salto al mundo de las colecciones con su propio Funko Pop!.

Funko, una marca líder en estilo de vida de la cultura pop, ha anunciado la última incorporación a su creciente línea deportiva con el nuevo Funko Pop! Lamine Yamal, en colaboración con el FC Barcelona.

Este nuevo lanzamiento refuerza el compromiso de Funko de llegar a todos los fans del mundo del deporte, mostrando a los talentos más brillantes del fútbol y capturando a la próxima generación de iconos en el inconfundible formato Funko Pop!.

"Lamine Yamal representa el emocionante futuro del fútbol y es un ejemplo de la nueva ola de talento que está captando la imaginación de los aficionados en todo el mundo", declaró Lucy Salisbury, Directora de Licencias y Estrategia de Retail del Grupo en Funko EMEA.

"Estamos encantados de celebrar la pasión por el fútbol con la expansión de nuestra serie Pop! Football, introduciendo una figura coleccionable que los fans podrán conservar durante años. Este nuevo Pop! refleja nuestra dedicación para atraer y fidelizar a nuevos seguidores en nuestra categoría de deportes", añadió Salisbury.

funkoo

funkoo / Sport

El muñeco de Lamine Yamal presenta al joven fenómeno con la equipación local del FC Barcelona. Esta nueva figura coleccionable es un artículo imprescindible para los aficionados culers y para los seguidores de esta joven estrella en ascenso del fútbol mundial.

La preventa está disponible desde el martes 19 de agosto.

