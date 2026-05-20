Figueres lamenta un 'fallo de sistema' en el asesinato machista: quebrantó una orden de alejamiento de 250 metros

Este lunes una mujer fue asesinada por su expareja en plena calle de Figueres, en la plaza Josep Tarradellas. El agresor fue detenido como presunto autor de un homicidio por violencia machista. El hombre tenía una orden de alejamiento vigente, que habría incumplido en dos ocasiones y la victima era su expareja.

Cuando los sanitarios llegaron al lugar, se encontraron a la mujer tendida en el suelo con heridas de arma blanca. A pesar de las maniobras de asistencia, no pudieron hacer nada para salvarle la vida. La víctima tenía 33 años y el presunto agresor tiene 48 y numerosos antecedentes policiales.

Indignación máxima

Esto ha sido uno de los motivos de enfado de la ciudadanía, que critican el hecho de poner en libertad a un hombre tan peligrosos y con antecedentes, por eso se señala también al juez. El presunto asesino ya había sido detenido por los Mossos d’Esquadra de Figueres este mismo lunes, según fuentes policiales, por haber vulnerado la orden de no acercamiento. Según las mismas fuentes, también la habría incumplido durante el fin de semana y también habría sido arrestado. En ambos casos, el hombre quedó en libertad después de comparecer ante el juez.

En lo que va de 2026 hay 19 víctimas mortales de la violencia machista, 1.360 desde 2003, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que sigue recabando datos de otros dos casos además de este de Figueres. Se trata de uno ocurrido el pasado 16 de mayo en Alicante y otro este lunes en Navarra. De confirmarse todos ellos, la cifra total de víctimas mortales ascendería a 22, 1.363 desde 2003.

El agresor se saltó una órden de alejamiento de 250 metros. Apenas unos días antes, el lunes previo a los hechos, había recibido una condena de seis meses de cárcel por un delito de malos tratos. Sin embargo, tras pasar a disposición judicial, recuperó la libertad, una situación que el alcalde de la localidad, Jordi Masquef, definió como un claro “error del sistema”.

Masquef aprovechó la tragedia para reclamar una reflexión más profunda sobre el funcionamiento de las administraciones públicas frente a la violencia de género. A su juicio, muchos municipios deben actuar en primera línea de atención sin contar con medios suficientes para proteger de forma eficaz a las víctimas. El alcalde señaló que esta carencia estructural dificulta la prevención de nuevos episodios violentos.

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Ayuda para víctimas Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Con el fin de impulsar una respuesta firme desde las instituciones, el Ayuntamiento de Figueres anunció que participará en el procedimiento judicial como acusación popular. El objetivo es colaborar para que el caso tenga las máximas consecuencias legales posibles y evitar que hechos similares vuelvan a producirse. Además, el alcalde destacó la actuación coordinada de la policía local y autonómica, asegurando que los agentes actuaron correctamente al detener al sospechoso y ponerlo repetidamente a disposición judicial.