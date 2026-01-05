Así fue la fiesta de Nochevieja de Los Javis: famosos, tarot y un embarazo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nueva etapa de Los Javis tras su separación: unidos, sonrientes y socios inseparables

Como viene siendo habitual, los famosos han despedido el año por todo lo alto, pero pocas fiestas han despertado tanto interés como la tradicional fiesta de Nochevieja organizada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis.

Tan solo dos meses después de anunciar su ruptura sentimental, Los Javis han vuelto a reunirse para tomar las uvas juntos y celebrar la llegada de 2026 rodeados de amigos, y por supuesto, rostros muy conocidos del mundo del cine, de la televisión y de la música.

Aunque ya no sean pareja, ambos compartieron espacio y protagonizaron una velada marcada por el buen ambiente y la complicidad. Fue Javier Calvo quien dejó constancia del evento empleando para ello sus redes sociales, publicando varias imágenes que no tardaron mucho en viralizarse.

Entre ellas, una de las más comentadas muestra a Úrsula Corberó visiblemente embarazada, junto a su pareja y futuro padre de su primer hijo, el actor argentino Chino Darín.

La lista de invitados incluyó a numerosas figuras del mundo del cine, la televisión y la moda. Por la fiesta pasaron Hiba Abouk, Macarena García, Lola Rodríguez, Brays Efe, la estilista Laura Vandall, la diseñadora Yalda Bajelan y el artista Filip Custic, entre otros. Uno de los momentos más llamativos de la noche lo protagonizó Rappel, encargado de poner el toque místico al evento.

El futurólogo ofreció un pequeño discurso copa en mano, recomendó un ritual para atraer la buena suerte en el nuevo año y leyó las cartas tanto a Calvo como a Ambrossi, que posaron sonrientes junto a él, demostrando la buena relación que mantienen tras su separación.

Pese a todo, la ex pareja evitó mostrarse en exceso juntos. Y es que están deseando, según fuentes próximas a Los Javis, alejar el foco mediático de su vida privada y centrar la atención en su trabajo. Así de sencillo.

Meteocat advierte de un peligro real: mucha nieve en Cataluña este 5 de enero

Las hipotecas están punto de subir: el cambio en el Euribor que preocupa a los expertos

Así es la moneda secreta del centenario de Isabel II: solo para coleccionistas y cargada de símbolos

Buenas noticias para los salarios: ocho de cada diez suben tanto o más que la inflación

Mercè Boada, experta en Alzheimer, advierte sobre un error grave en las dietas de los mayores de 65 años

El Supremo frena a Hacienda: no puede cobrar distinto impuesto a quienes compran la misma casa

Así fue la fiesta de Nochevieja de Los Javis: famosos, tarot y un embarazo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Este es el motivo por el que en 2026 tu nómina puede que no suba"