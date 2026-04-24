Vuelve La Fiesta del Fútbol: música, juegos y Clásico en Luz de Gas

La Fiesta del Fútbol, organizada por Diario SPORT y Tardet, celebra su tercera edición tras el éxito en 2025 y lo hace con una propuesta que promete reunir a aficionados en una experiencia única. La cita será el próximo 10 de mayo, de 17:00 a 00:00 horas, en Luz de Gas, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El evento arrancará de 17:00 horas con una completa programación de juegos, actividades y animación, pensada para que los asistentes disfruten del fútbol de una forma diferente, en un ambiente festivo y participativo. Será el momento perfecto para calentar motores antes del gran plato fuerte de la noche.

A partir de las 21:00 horas, la Fiesta del Fútbol abrirá sus puertas con entrada gratuita para todos aquellos que quieran vivir el Clásico en directo, convirtiendo la noche en un punto de encuentro para seguidores que buscan compartir la emoción del partido en un entorno único.

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Con esta tercera edición, la Fiesta del Fútbol se consolida como uno de los eventos imprescindibles para los amantes del deporte, combinando entretenimiento, pasión y comunidad en una jornada diseñada para disfrutar del fútbol más allá del estadio.