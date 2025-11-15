Así fue la fiesta de BRESH en Las Vegas: el after más esperado de los Latin Grammy reunió a las grandes estrellas de la música latina

La “fiesta más linda del mundo” volvió a hacer historia, esta vez en Las Vegas, con un after oficial que se convirtió en el epicentro de la celebración tras los Latin Grammy 2025.

BRESH, el fenómeno global que ha redefinido la cultura de la noche, reunió a artistas, productores y celebridades de toda Latinoamérica en uno de los eventos más comentados del año.

Las estrellas de la noche

Entre los asistentes destacaron nombres como Rauw Alejandro, Maluma y Arcángel, además de Ca7riel y Paco Amoroso, quienes celebraban la noche como recientes ganadores de Latin Grammy.

La fiesta fue una mezcla perfecta entre buen ambiente, música y momentos únicos que marcaron la madrugada de Las Vegas.

Durante la noche, Luck Ra interpretó su éxito “La Morocha”, una de las canciones que no ha dejado de sonar este año, mientras que Alleh y Yorghaki sorprendieron al público al subir al escenario a baliar su canción “Merenguetón”.

Momentos icónicos del after

Otro momento especial llegó cuando Maluma, desde su mesa y sin micrófono, entonó su icónico “Hawái”, desatando la ovación de los presentes.

También se vivieron instantes de complicidad entre artistas y público, con una pista llena de figuras de la música urbana y latina bailando y celebrando al ritmo del DJ set de Pedro Sampaio, que mantuvo la energía al máximo durante toda la noche.

Este after marca ya el quinto año consecutivo en que BRESH celebra la fiesta oficial posterior a los Latin Grammy, una tradición que comenzó en 2021 y que se ha realizado tres veces en Las Vegas en colaboración con Sony Music, consolidando una alianza clave entre ambas marcas.