Fichar en el trabajo desde el móvil propio: ilegal y vulnerable para tu privacidad

Desde que en 2019 se hizo obligatorio registrar la jornada laboral, muchas empresas han buscado formas de controlar los horarios de sus empleados. Sin embargo, algo que me sorprende es que algunas todavía intenten que sus trabajadores utilicen sus propios teléfonos para fichar, lo cual no solo es incómodo, sino que, según los expertos, es completamente ilegal.

Hablando con profesionales como el abogado Juanma Lorente, queda claro que la empresa tiene la obligación de proporcionar los medios necesarios para que registres tu jornada. "No te pueden obligar a fichar con tu móvil personal", afirma Lorente. Esto se debe, entre otras cosas, a que muchas aplicaciones de control incluyen geolocalización, lo que puede invadir tu privacidad.

En cuanto a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), coincide con el experto: obligar a usar tu dispositivo personal para este fin puede vulnerar tu intimidad.

Sí, el registro de jornada se encuentra protegido por la legislación, pero eso no significa que la empresa pueda mezclar tu vida personal con tu trabajo de dicha forma.

Si alguna vez te han pedido que utilices tu móvil personal para fichar, tienes derecho a negarte si hay otras opciones disponibles. Es más, existen alternativas seguras y legales, como terminales de fichaje en el centro de trabajo, ordenadores corporativos o aplicaciones en móviles de empresa.

Desde Inspección de Trabajo recuerdan que los sistemas de control deben ser fiables, accesibles y respetuosos con los derechos del trabajador. Aquellas empresas que cruzan la línea roja, pueden acabar siendo sancionadas.

De esta forma, fichar es obligatorio, pero no a cualquier precio. Cada empresa tiene que garantizar que el control del tiempo laboral se haga de forma segura, sin entrometerse de lleno en la vida personal de sus empleados.