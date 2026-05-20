DGT
Confirmado: ni la DGT ni la Guardia Civil pide la baliza V-16 a los conductores en los controles de las carreteras españolas, y sólo es obligatoria en caso de emergencia
La Guardia Civil solo ha registrado unas 150 denuncias relacionadas con la baliza V16 desde su obligatoriedad, sin que ninguna sea por no llevarla
La Baliza V-16 ha sido todo un fiasco. Desde el 1 de enero entró en vigor la obligación de disponer de una baliza para sustituir a los triángulos de emergencia. En caso de avería, debía colocarse sobre el capó para señalizar el vehículo sin necesidad de que el conductor salga a la calzada, lo que reducía notablemente el riesgo de atropello.
La DGT recordaba que este dispositivo integraba en su interior todos los elementos necesarios para su funcionamiento, incluido el sistema de comunicaciones, sin depender de aplicaciones móviles ni de dispositivos externos
Además, las compañías telefónicas no iban a cobrar ninguna cuota por la conectividad, ya que la legislación exige una disponibilidad mínima de 12 años, cuyo coste está incluido en el precio de venta. La baliza incorporaba una fecha de caducidad visible tanto en el envase como en el propio aparato, un detalle que los usuarios deben revisar periódicamente.
No se acostumbra a pedir
La ley establece que no llevarla puede acarrear multas de hasta 200 euros, aunque se ha confirmado que ni se pide, ni se enseña. A día de hoy, la Guardia Civil había puesto unas 150 denuncias relacionadas con la baliza V16 y ninguna ha sido por no llevarla al pedírsela al conductor. No existe ninguna orden específica ni instrucciones oficiales por parte de la DGT para exigirlas de manera rutinaria.
La situación es similar a la de los triángulos de emergencia, ya que los agentes no suelen detener a los conductores para comprobar si los llevan en el vehículo. Por ello, de momento no hay motivo de preocupación para quienes aún no disponen de esta señal luminosa.
Sin embargo, el escenario cambia cuando ocurre una avería o un accidente. En esos casos, si los agentes observan que el vehículo no está correctamente señalizado, sí puede ser obligatorio utilizar la baliza V16 para advertir al resto de usuarios de la vía.
En una situación de emergencia, las autoridades priorizan garantizar la seguridad y despejar la carretera antes que imponer sanciones. El objetivo principal es evitar que el vehículo detenido provoque nuevos incidentes o ponga en riesgo la circulación.
Obligatorio llevarla
También es importante conocer las posibles multas relacionadas con este dispositivo. No llevar la baliza V16 en el coche puede implicar una sanción económica de 80 euros, cantidad que se reduce a 40 euros por pronto pago.
Por otro lado, si se produce una emergencia y el conductor no señaliza correctamente el vehículo, la infracción puede considerarse grave. En ese caso, la multa ascendería a 200 euros, aunque podría reducirse a 100 euros si se abona dentro del plazo establecido.
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