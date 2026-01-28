Ferrero, sobre si podría ser 'coach' de Vinicius tras romper con Carlos Alcaraz: "Alguna charla le podría dar"

El extenista Juan Carlos Ferrero ya no está vinculado a Carlos Alcaraz, una noticia que nadie esperaba y que rompió una relación profesional de siete años, cuando el murciano tenía tan solo 15. Bajo su batuta el actual número uno del mundo consiguió seis Grand Slams y se consagró como una de las figuras del tenis a nivel mundial.

Sin embargo, diferencias en el contrato y en la manera de afrontar el deporte de élite terminaron por romper el binomio pese a los numerosos éxitos y Alcaraz cambió de entrenador, ahora lo es Samuel López, mientras que Ferrero dejó la raqueta para convertirse en 'coach' en salud mental del joven golfista Ángel Ayora.

Alcaraz y Ferrero posan con el título de Roland Garros en París. / EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Tan solo un mes después de conocerse la noticia, Ferrero atendió la llamada de 'El Partidazo' de COPE para habar sobre su nueva etapa, pero también sobre la actualidad deportiva general. De hecho, el presentador del programa, Juanma Castaño, aprovechó la ocasión para preguntarle por Vinicius, jugador del Real Madrid.

En concreto, quería saber qué podría aportarle a uno de los futbolistas más polémicos por su actitud en el terreno de juego: "Cuando estás con alguien muy joven haces de todo, de psicólogo, incluso de preparador físico, de entrenador, de amigo...", revela Ferrero.

Vinicius, jugador del Real Madrid, durante el partido contra el Villarreal. / Associated Press/LaPresse / LAP

Por este motivo, hay que aprender a gestionar la actitud del jugador para que pueda adaptarse al entorno, algo en lo que el brasileño todavía tiene que mejorar en muchas ocasiones: "No sé si podría ayudarle o no, pero alguna charla le podría dar", apuntaba el extenista.

Tan solo hace falta recordar la actitud que mostró al ser cambiado en el Clásico de la primera vuelta de la presente liga, cuando no dudó en hacer visible su molestia con aspavientos y malas caras. De hecho, algunos piensan que eso fue el principio del fin de la etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid y el punto de inflexión en el que perdió la confianza del equipo.

Como muestra, los resultados posteriores a la victoria ante el Barça que derivaron en el despido del tolosarra y el ascenso de Arbeloa al banquillo del Bernabéu, además de la ligera mejoría mostrada ante el Villarreal.

Por su parte, Ferrero reconocía que todavía le cuesta sentarse a ver un partido de Alcaraz, aunque sigue trabajando en la academia del murciano: "Si dijera que tengo el corazón partido por no estar con Carlos... en parte es verdad. Cuando ocurrió, se me rompió el corazón. ¿Me estoy recuperando? Sí, poco a poco, pero sigue doliendo", comentaba en la misma entrevista en la COPE.