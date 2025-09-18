El Ferrari de Víctor de Aldama que se subasta por este 'módico' precio

El exitoso empresario Víctor de Aldama hace meses que se encuentra sumido en plena investigación judicial por su implicación en la 'trama Koldo' en la que varios baluartes del PSOE han sido acusados de corrupción, como José Luis Ábalos o Koldo García.

Ahora, la Audiencia Nacional ha ordenado la subasta de los coches que el negociante guardaba en su garaje, todos ellos de lujo, entre los cuales hay un espectacular Ferrari F12, aunque también un Jaguar y varios Land Rovers, en una colección valorada en más de 600.000 euros.

El superdeportivo en si mismo ya tiene un coste mayor a 300.000 euros, por lo que se esperaba que la licitación empezara con una cifra bastante elevada. Sin embargo, aludiendo a evitar la depreciación del coche y el coste de guardarlo, el Ministerio de Presidencia del cual depende la subasta ha decidido bajar expectativas en pos de sacárselo rápido de encima.

El coche cuenta con un motor V12 de 740 CV y es capaz de alcanzar los 340 km/h, aunque en 2017 se sustituyó el modelo por el 812 Superfast. EL F12 llega a los 100 km/h en 3,1 segundos, aunque es una verdadera aspiradora de combustible, con un consumo de 15 litros cada 100 kilómetros.

La puja se abrirá con un precio de 24.890 euros, toda una ganga para un vehículo de las características del Ferrari. Sin embargo, lo normal sería que el dispendio final por el coche aumentara considerablemente en el momento de su venta, dinero que Aldama podría reclamar en caso de salir inocente o no culpable.

El F12, juntamente con el resto de coches del garaje de Aldama se espera que sean puestos en subasta las próximas semanas con la intención de que los coleccionistas e interesados con suficiente dinero puedan hacer pujas por ellos.

La cifra establecida por el organismo de presidencia ha generado controversia por el bajo precio, pues iguala al de opciones de gamas mucho más inferiores, como el Ford Focus o un Toyota Corolla Híbrido, entre muchas otras opciones.

Además de los modelos mencionados, Aldama también posee un Audi A8 o un MINI Clubman Countryman JCW ALL4. Según el Juzgado Central de Instrucción Número 5 apunta que la subasta es "aconsejable su realización anticipada con la finalidad de mantener en la medida de lo posible el valor actual que pudiera tener, o la entrega de varios de ellos a las entidades financieras que ostentan un derecho de reserva de dominio sobre los mismos al estar en régimen de 'renting'".