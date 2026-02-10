El Ferrari con el que Georgina presume de vida de lujo mientras Cristiano Ronaldo decide su futuro

La última publicación de Georgina Rodríguez en redes sociales ha vuelto a desatar comentarios en todo el mundo: la modelo ha posado junto a un espectacular Ferrari valorado en más de medio millón de euros, una imagen de puro lujo que llega en pleno debate sobre el próximo destino deportivo de Cristiano Ronaldo.

El Ferrari que acapara (casi) todas las miradas

Lejos de esconderse, Georgina ha compartido con naturalidad ese "trocito" de su día a día de más de medio millón de euros, mezclando momentos familiares con una vida de lujo rodeada de superdeportivos y caprichos del más alto nivel.

En la foto, Georgina aparece sentada sobre el capó de un Ferrari blanco, con un gran ramo de flores en las manos, en una estampa que parece casi sacada de una campaña de moda. El coche, cuyo precio ronda los 500.000 euros, se suma a la ya extensa colección de vehículos de lujo que rodea a la pareja, desde SUVs de alta gama hasta deportivos exclusivos.

El brillo de la carrocería y la pose estudiada refuerzan esa imagen de glamour absoluto que la acompaña desde hace años, y de la que sabe hacer gala perfectamente a través de las redes sociales. Evidentemente, la fotografía ya se ha hecho viral y ha recibido multitud de comentarios.

La publicación llega pocos días después de que Georgina celebrara su 32 cumpleaños, el pasado 27 de enero, una fecha que ella misma ha aprovechado para mostrar cómo combina los planes en familia con algún que otro homenaje, si se pueden llamar así.

En esta publicación de Instagram, además de la instantánea con el Ferrari, se ven recuerdos de la celebración y gestos de cariño hacia Cristiano, que acaba de cumplir 41 años el pasado 5 de febrero. No es la primera vez que un coche de lujo se cuela en los cumpleaños de la pareja, pero en esta ocasión el protagonismo parece ser para ella.

El nombre de Cristiano Ronaldo sigue en el centro de los rumores, con informaciones que apuntan a cláusulas de salida, dudas sobre el proyecto deportivo de Al Nassr e incluso la posibilidad de un último baile en Europa o un salto a Estados Unidos.