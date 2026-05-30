Ferran Torres y Pedro Porro estrenan en primicia la colaboración más esperada de Under Armour con la moda

Ferran Torres y Pedro Porro llegaron a la concrentación de la selección española los días 30 y 31 de mayo en Las Rozas con una chaqueta de piel diseñada a medida, parte de una cápsula de lujo todavía inédita de la colección Under Armour x 424.

La imagen de ambos jugadores a su llegada a la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española no pasó desapercibida. Torres apareció con una chaqueta de piel inspirada en los colores de la selección, combinada con una camiseta Under Armour x 424, unos vaqueros 424 y las Lycra Marathon Boots de la colección Primavera/Verano 2026 de la firma angelina.

Porro, por su parte, apostó por un conjunto más atrevido: chaqueta de piel personalizada con los colores nacionales, pantalones de piel Under Armour x 424 y zapatillas Under Armour HB-LO. Dos looks distintos, una misma firma y un mensaje muy claro: el deporte y la moda de lujo tienen cada vez menos fronteras.

Pedro Porro, también protagonista / UNDER ARMOUR

Detrás de estas piezas está la alianza entre Under Armour y 424, la firma de moda masculina de lujo fundada en Los Ángeles y reconocida internacionalmente por su estética urbana y su capacidad para reinterpretar lo deportivo desde una óptica premium. La colaboración toma como punto de partida la icónica prenda de compresión baselayer de Under Armour y la reinterpreta desde el diseño: la característica costura raglán, seña de identidad técnica de la marca estadounidense, se convierte aquí en un elemento estructural visible que recorre toda la colección y le da carácter propio.

Lo que Torres y Porro lucieron en Las Rozas es solo un aperitivo. La cápsula completa no verá la luz hasta 2027, aunque antes pasará por la Semana de la Moda de París, donde formará parte de la presentación de la colección 424 Primavera/Verano 2027. Un escaparate de primer nivel que fusionará la herencia de alto rendimiento de Under Armour con la identidad creativa que ha convertido a 424 en una de las firmas más influyentes de la moda masculina contemporánea.

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En total, ocho atletas patrocinados por Under Armour que competirán en el Mundial recibirán looks exclusivos de esta cápsula. La elección de Torres y Porro como primeras caras visibles de la colaboración no es casual: ambos combinan proyección deportiva internacional con una imagen personal cuidada y una presencia en redes que va mucho más allá del terreno de juego. Under Armour lleva años trabajando en este doble eje de rendimiento y estilo, y esta cápsula con 424 es quizá la expresión más elaborada de esa estrategia hasta la fecha.