ACTUALIDAD
Ferran Torres y Pedro Porro estrenan en primicia la colaboración más esperada de Under Armour con la moda
Los dos futbolistas de la selección española patrocinados por Under Armour lucieron en primicia diseños exclusivos de la cápsula Under Armour x 424, una colaboración con la firma de moda masculina de lujo con sede en Los Ángeles cuya colección completa no llegará hasta 2027
Ferran Torres y Pedro Porro llegaron a la concrentación de la selección española los días 30 y 31 de mayo en Las Rozas con una chaqueta de piel diseñada a medida, parte de una cápsula de lujo todavía inédita de la colección Under Armour x 424.
La imagen de ambos jugadores a su llegada a la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española no pasó desapercibida. Torres apareció con una chaqueta de piel inspirada en los colores de la selección, combinada con una camiseta Under Armour x 424, unos vaqueros 424 y las Lycra Marathon Boots de la colección Primavera/Verano 2026 de la firma angelina.
Porro, por su parte, apostó por un conjunto más atrevido: chaqueta de piel personalizada con los colores nacionales, pantalones de piel Under Armour x 424 y zapatillas Under Armour HB-LO. Dos looks distintos, una misma firma y un mensaje muy claro: el deporte y la moda de lujo tienen cada vez menos fronteras.
Detrás de estas piezas está la alianza entre Under Armour y 424, la firma de moda masculina de lujo fundada en Los Ángeles y reconocida internacionalmente por su estética urbana y su capacidad para reinterpretar lo deportivo desde una óptica premium. La colaboración toma como punto de partida la icónica prenda de compresión baselayer de Under Armour y la reinterpreta desde el diseño: la característica costura raglán, seña de identidad técnica de la marca estadounidense, se convierte aquí en un elemento estructural visible que recorre toda la colección y le da carácter propio.
Lo que Torres y Porro lucieron en Las Rozas es solo un aperitivo. La cápsula completa no verá la luz hasta 2027, aunque antes pasará por la Semana de la Moda de París, donde formará parte de la presentación de la colección 424 Primavera/Verano 2027. Un escaparate de primer nivel que fusionará la herencia de alto rendimiento de Under Armour con la identidad creativa que ha convertido a 424 en una de las firmas más influyentes de la moda masculina contemporánea.
En total, ocho atletas patrocinados por Under Armour que competirán en el Mundial recibirán looks exclusivos de esta cápsula. La elección de Torres y Porro como primeras caras visibles de la colaboración no es casual: ambos combinan proyección deportiva internacional con una imagen personal cuidada y una presencia en redes que va mucho más allá del terreno de juego. Under Armour lleva años trabajando en este doble eje de rendimiento y estilo, y esta cápsula con 424 es quizá la expresión más elaborada de esa estrategia hasta la fecha.
- La impactante imagen de Kiko Matamoros desde el hospital: 'Estoy contagiado por el síndrome Riquelme
- Mercedes Milá deja a todos en shock con lo que cobraba por cada programa de 'Gran Hermano'
- El discurso de Henar Álvarez que la lleva a acabar desnuda en 'Al cielo con ella'
- Se confirma el futuro de 'El Hormiguero' tras la especulación sobre una salida de Antena 3
- Ya es oficial: el Gobierno aprueba la nueva normativa de la UE y la DGT que impulsará la baliza V16 y el despliegue de tecnologías conectadas
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Para tener derecho a 15 minutos de descanso durante la jornada laboral, se deben cumplir dos requisitos
- Ya es oficial: el BOE confirma el cambio de la Seguridad Social que te afectará si estás de baja laboral
- Un hombre de 56 años consigue una pensión de 1.656 euros tras la negación de la máxima en la Seguridad Social