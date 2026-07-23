Ferran Torres y Marcos Llorente celebran el Mundial con un prohibitivo vino que cuesta más que un yate

Más allá de lo que pueda pasar en el presente mercado veraniego de fichajes, durante el Mundial se pudo ver la gran conexión que había entre Ferran Torres y Marcos Llorente. Durante las mañanas en Estados Unidos se habló del 'clan del Sol', un apelativo para referirse al héroe de la final y al lateral reconvertido del Atlético de Madrid, además de otros integrantes como Marc Pubill, también colchonero.

Ahora, ya con la segunda estrella bordada en el pecho, los participantes de la gesta descasan antes de retomar el día a día con sus clubes. Para seguir con el buen rollo, Ferran y Llorente han decidido continuar con sus aventuras conjuntas y se han dejado ver en Instagram en un espectacular yate 'Lady KC Charter'.

Ferran, Llorente y Pubill tomando el sol antes del entrenamiento con la Roja / SPORT

El navío tiene capacidad para nueve pasajeros y tres tripulantes, con cuatro habitaciones repartidas en los 27 metros de eslora, que se pueden mover a una velocidad crucero de 17 nudos, unos 32 km/h. El 'juguetito' tiene un valor de unos 70.000 euros por semana, según el portal especializado YatchCharterFleet, unos 15.000 euros al día.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los seguidores de ambos más avispados -un yate, aunque caro para alguien corriente, no lo es para los futbolistas de élite-, es el vino. Se trata de una botella de Romanée-Conti, una marca que no es la primera vez que aparece en las redes del futbolista madrileño.

En mayo salió en sus redes con una botella de la misma empresa, datada de 1995, y en octubre de 2025, lo mismo. Se trata de un vino exclusivo cuyo precio ascienda hasta los 22.000 euros, un coste solo apto para determinados bolsillos. En esta ocasión, sin embargo, parece que data del 2019, una botella que no por más reciente pierde el valor, pues se vende por unos 24.000 euros.

Hace tan solo unos días, volvía a celebrar, en este caso con una botella de Château Rayas Châteauneuf-du-Pape Réserve de 2014, con un precio superior a los 1.000 euros, evidentemente más barata, pero igualmente reservada para unos pocos.

UNa botella de Romanée-Conti del año 2020. / CellarTracker

Queda claro que el futbolista del Atlético de Madrid es un apasionado de los vinos y que no deja pasar una oportunidad para disfrutar de una buena botella, bien sea en familia o con sus amigos: "En cuanto a la salud, claro que sé que el vino no es lo óptimo para mí , no soy tonto. Pero lo que me aporta abrir una botella junto a mi familia —conversaciones, abrazos, recuerdos— es infinitamente más grande que cualquier aspecto negativo", apuntaba el año pasado al respecto de una de sus pasiones.

Veremos si al final del verano estas reuniones entre lateral y delantero siguen siendo esporádicas o si, por el contrario, el mercado les lleva a compartir vestuario más allá de la Selección Nacional.