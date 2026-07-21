Ferran Torres (26 años): "Ceno sobre las 19:30 u 20:00 de la tarde y hasta el día siguiente a las 14:00 no ingiero nada. Me siento más ligero y con más energía"

Ferran Torres (Valencia, 2000) se ha convertido en campeón del mundo y ya forma parte de la historia de la selección española. El delantero del FC Barcelona marcó el tanto de la victoria ante la selección argentina y España consiguió su segunda estrella. De este modo, el valenciano comparte el mismo honor que Andrés Iniesta.

No obstante, el futbolista de Foios fue uno de los jugadores más cuestionados en el equipo de Luis de la Fuente. Ferran comenzó el Mundial como titular, ante las molestias físicas de Lamine Yamal. Después del empate contra Cabo Verde, el extremo perdió su puesto en el once y la selección española fue recuperando su nivel progresivamente.

Aunque fue sumando minutos, el gol del atacante no llegó hasta la gran final. La espera mereció la pena, pero el camino estuvo lleno de dificultades. Después del partido, el propio Ferran Torres explicó en los micrófonos de TVE cuáles fueron sus sensaciones.

Ferran Torres, ante Cabo Verde / SeFutbol

"Ha sido una liberación muy grande. He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero el destino está escrito y gracias a Dios, que siempre me da fuerzas para seguir... Como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece. El gol es de 47 millones de personas, no mío", comentó el jugador.

A pesar de los resultados, el atleta mantiene la confianza en sus hábitos de entrenamiento y alimentación. De hecho, él mismo confesó en 'El Hormiguero' que practica ayuno intermitente durante la temporada: "Suelo cenar sobre las 19:30 u 20:00 de la tarde y hasta el día siguiente a las 14:00 no ingiero nada".

Según Ferran, no desayunar aumenta su rendimiento. "Con el estómago vacío me siento con más energía, no siento la necesidad de comer a primera hora de la mañana. Me siento más ligero y con mejores sensaciones durante los entrenamientos", explicó en la entrevista.

Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). / José Oliva / Europa Press

Durante la semana, el goleador del Barça hace un ayuno de entre 16 y 18 horas. Ahora bien, esta pauta cambia por completo los días de partido: "Es como si fuera mi cumpleaños, nos tomamos un desayuno contundente". En este caso, su primera comida del día consiste en "gofres con chocolate blanco o un croissant relleno de chocolate".

Esta semana, ha recibido el premio al mejor jugador de la final de la Copa del Mundo. Sin embargo, se trata del resultado de una dura preparación física y mental: "En mi cabeza estoy todo el rato maquinando cómo puedo mejorar, cómo puedo recuperarme mejor o qué puedo hacer para alargar mi carrera lo máximo posible", aseguró en el pódcast de Jordi Wild, 'The Wild Project'.